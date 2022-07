Josipa iz 'Gospodina Savršenog' o novoj vezi: Tek smo počeli živjeti skupa, pričamo o svadbi

Karlovčanka Josipa Lauš natjecala se u trećoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' u kojoj nije osvojila srce Tonija Šćulca, ali je zato ljubav našla izvan showa.

Nedavno se uselila sa svojim odabranikom pa je za RTL.hr otkrila kakvi su im planovi za budućnost.

- Ja sam žena koja od malih nogu želi odjenuti vjenčanicu, žena koja želi malu ceremoniju na nekome otočiću - našalila se Josipa.

Iako su to za nju još uvijek snovi priznala je da su već razgovarali o toj temi i da oboje imaju iste želje.

- Tek smo počeli živjeti zajedno, za sada nam ide dobro, ponekad ga želim malo zadaviti, ali to je normalno u vezi kako sam čula. On mene ne želi zadaviti jer sam savršena žena. A ako me želi zadiviti, može to napraviti prstenom - dodala je.

Podsjećamo, Josipa je iz natjecanja ispala netom prije finala, a djevojke su se često pitale zašto je uopće ostala tako dugo u showu. Toni je na okupljanju rekao da je u Josipi prepoznao kvalitete koje traži kod partnerice.

Pogledala je svaku epizodu emisije i ništa ne bi mijenjala jer je pokazala sebe onakvu kakva je. Žali samo zbog izjave koju je rekla nakon ispadanja jer misli da je njome možda povrijedila Tonija.

- Želim mu ovim putem poručiti da slobodno hoda istom stranom ulice kao i ja, bit će mi drago i neka se ne brine, neću ga ugristi - našalila se nedavno.

