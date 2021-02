Vinkovčanku Josipu Karimović (25) šira je javnost upoznala 2018. tijekom sudjelovanja u showu 'Ženim sina', a bila je i u srpskim 'Parovima'.

Danas slovi za jednu od najpopularnijih djevojaka na OnlyFans erotskoj društvenoj mreži na kojoj svakodnevno objavljuje fotografije i videosnimke bez cenzure. Naravno, pratitelj svaki mjesec mora platiti članarinu kako bi nesmetano uživao u sadržaju za odrasle.

No ne skida se samo tamo, već i na Instagramu. Obožavatelje je sada 'počastila' još jednim provokativnim izdanjem. Ovaj put pozirala je u 'sado mazo' stilu, a na rukama je imala lisice.

- Bila sam zločesta - napisala je Josipa u opisu fotografije, a brojni pratitelji komentirali su kako njezine fotografije ne trebaju gledati osobe sa srčanim problemima.

- Ovo je stvarno pretjerano. Gdje je neko upozorenja za nas sa zdravstvenim problemima? Goriš - samo su neki od komentara ispod fotografije. Iako sada dobro zarađuje, nije zaboravila kako je to živjeti bez novca.

- S vremenom se mojim roditeljima stabilizirala financijska situacija pa samim time sam i ja dobivala veći džeparac i novu odjeću, ali meni je oduvijek bila želja imati svoj novac i nadoknaditi sve što nisam imala godinama. Sada imam, hvala Bogu, i donekle sam sretna zbog toga, ali isto tako mogu reći da me to ništa nije promijenilo i da nije sreća u novcu - poručila je pa dodala:

- Ne hvalim se niti ističem to, ali ja koliko god mogu pomažem ljudima kojima je to najpotrebnije jer, ponavljam, nažalost znam kako je to kada nemaš - zaključila je Karimović.