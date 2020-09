Josipa iz 'Ženim sina' šeta se golih grudi po centru Zagreba

<p>Vinkovčanka <strong>Josipa Karimović </strong>(25), koja je sudjelovala u realityjima 'Ženim sina' i 'Parovi', ovih dana provodi se u Zagrebu gdje je odsjela u luksuznom hotelu. Prošetala je centrom grada, a kao i uvijek odabrala je provokativnu modnu kombinaciju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice ljude na Bellu Thorne</strong></p><p>Odjenula je hlače i sako ispod kojeg nije nosila ništa. Slučajnim prolaznicima pokazala je grudi. Sredinom kolovoza povećala ih je u beogradskoj klinici. Stavila je 700 kubika, odnosno, kako kaže - ima peticu, šesticu. </p><p>Dok su mnogi bili oduševljeni njezinom hrabrošću da u glavnom gradu Hrvatske pokaže gole grudi i šeta bez grudnjaka, bilo je onih i kojima se nije svidjelo to što je napravila.</p><p>- Daj se pokrij - pisali su joj pratitelji.</p><p>Josipu na društvenim mrežama prati više od 80.000 ljudi, a otvorila je i račun na platformi OnlyFans, na kojoj korisnici objavljuju pornografski sadržaj.</p><p>Svi koji žele pogledati njezine golišave snimke i fotografije moraju prvo platiti pretplatu koja iznosi oko 100 kuna mjesečno. </p><p>- Mogu fino zaraditi na tome jer radim ono što iskreno volim i trudim se. Danas djevojke otvaraju tu stranicu i očekuju da će novci pasti s neba i brzo odustanu - kaže Josipa. </p><p>Na sebi je do sada, uz grudi, obavila mnoge estetske zahvate, ali to ne skriva.</p><p>- Korigirala sam i nos, jagodice, usne i guzu - priznala je Slavonka.</p>