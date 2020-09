Hrvatice su ljute: 'To što Bella radi je manipulacija i pljačka'

Bella za fotku traži 200 dolara, a na njoj je odjevena. Zbog nje će navodno OnlyFans mijenjati i način isplate, koji više neće biti na tjednoj, nego na mjesečnoj bazi...

<p><strong>Bella Thorne </strong>(22) u djetinjstvu je bila velika Disneyeva zvijezda i osvajala je nagrade. Sredinom kolovoza otvorila je račun na stranici OnlyFans na kojoj amateri objavljuju pornografske fotke, a ljudi im za to plaćaju.</p><p>Samo prvog dana zaradila je više od milijun dolara, a u idućih tjedan dana “kapnulo” joj je još milijun dolara. Sad je naljutila kolegice i pratitelje koji smatraju da je to što Bella radi prevara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: OnlyFans dame ljute na Bellu Thorne</strong></p><p>Naime, dok druge dame, ali i muškarci, nude svoje obnažene fotke, Bella za fotku traži 200 dolara, a na njoj je odjevena!</p><p>- Prevarila si nas, želimo naš novac natrag - pišu joj fanovi. Zbog Belle će navodno OnlyFans mijenjati i način isplate, koji više neće biti na tjednoj, nego na mjesečnoj bazi.</p><p>A mi smo zbog toga organizirali malu debatu s našim curama koje zarađuju na ovoj stranici te koje bi zbog Belle i sličnih mogle gubiti dio zarade. To su redom <strong>Sabina Santl</strong>, <strong>Ena Friedrich</strong> i <strong>Josipa Karimović</strong>.</p><p>- Mislim da korisnicama koji tako kao Thorne lažu svoje fanove treba obrisati korisnički račun jer je to zaista oblik ‘pljačke’ i manipulacije na ljudima koji su spremni toliko platiti - kaže nam Josipa, koju ne brine eventualna promjena načina isplate.</p><p>- Nije moja stranica pa nemam nikakvog utjecaja na pravila poslovanja. Definitivno s Belline strane to nije u redu što je napravila - kaže nam Ena.</p><p>- Moj raspored s obavezama je popunjen cijeli dan! Imam puno obaveza kao žena, kao majka... Još uz sve to treniram, radim, trudim se biti što aktivnija na svim društvenim mrežama i ne stignem pratiti još i vijesti. Na mojoj OnlyFans stranici sve savršeno funkcionira i donosi mi veliku zaradu - rekla nam je Sabina, koja poručuje da novac treba znati rasporediti...</p>