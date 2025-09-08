Ona je Slavonka s riječkom adresom koja želi vratiti zdravlje kako bi ostvarila najveći san, a to je da bude udomiteljica...
VEĆ JE POSVOJILA SINA BIVŠEG MUŽA PLUS+
Josipa iz 'Života na vagi' nam je otkrila: 'Želim dati dom i ljubav djeci koja to još nemaju...'
Čitanje članka: 3 min
'Život na vagi' nastavlja se bez povratnice Antonije, koja će do svog cilja nastaviti izvan showa, a svoj put u realityju nastavlja Slavonka Josipa (49), koja je na prvom vaganju nakon revnih treninga imala pet kilograma manje. Josipa inače živi u Kostreni nadomak Rijeke, gdje sanja o zdravlju, promjeni i udomiteljstvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku