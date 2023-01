Josipa je u 'Život na vagi' ušla sa 146 kilograma, evo kako sad izgleda: 'Bilo je turbulencija'

Kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' Josipa Lopac ušla je u show sa 146 kilograma, a zahvaljujući balansiranoj prehrani i redovitim treninzima na kraju emisije imala je 89 kilograma.

I kad su se ugasile kamere, nastavila je po režimu koji je naučila u kući, kao i njezini brojni prijatelji iz showa. Kasnije je posustala pa 'prešla stotku', ali onda je ponovno počela vježbati. Povodom Nove godine objavila je i fotografiju u provokativnom izdanju. Pozirala je u crvenom čipkastom donjem rublju.

Foto: Instagram/Josipa Lopac

- Pune 4 godine od kad sam sudjelovala u sjajnoj emisiji 'Život na vagi'...Bilo je turbulencija u tih 4 godine, padova i podizanja svakodnevnih borba. Ali Bože moj zato sam tu da se borim! Ponekad je teže, ponekad lakše, ali ne predajem se! - napisala je u opisu fotgrafije na kojoj se vidi njezin napredak.

Foto: Instagram/Josipa Lopac

Josipu mnogi pamte po pozitivnosti koju je donijela u show. Prošle godine sa suprugom je proslavila i sedmu godišnjicu braka, a on joj je i najveća podrška.

- Kad god pomislim da više ne mogu, on mi kaže: 'Možeš, još imaš snage, nema predaje, idemo dalje' - ispričala je svojedobno.

Foto: RTL

Pri ulasku u show otkrila je da se debljati počela kada se udala, jer nije nikoga poznavala te je stalno bila kod kuće. Prisjećajući se dana finalne emisije priznala je kako nije uvijek bilo lako u toj borbi s viškom kilograma.

- Mali pomaci svaki dan vode do rezultata. Bilo je uspona i padova i to velikih, ali uvijek trebamo nastaviti dalje, bez obzira na to gdje smo skrenuli s puta! Godina dana od finala je prošlo - napisala je tada i dodala kako je imala težak put, ali sada je sretna i zadovoljna.

Foto: RTL

