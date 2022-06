Josipa iz 'Života na vagi': Opet sam se udebljala, to je velika borba, ali želim doći do stotke'

Iskrena sam kao i uvijek, ne varam samu sebe, svjesna sam da sam se udebljala i već radim na tome da kile odu dolje, rekla je za 24sata Josipa Lopac (29), kandidatkinja treće sezone showa 'Život na vagi'. Drago joj je što je prije četiri godine dobila priliku sudjelovati u toj emisiji što su među tisućama prijavljenih izabrali upravo nju. U kući je naučila kako se pravilno hraniti, kako izvoditi vježbe...

- Dobila sam veliku priliku i sve su nam pokazali. I treneri i nutricionisti. A na nama je onda bilo kasnije da idemo tim tempom koji su nam pokazali ili da malo usporimo i prilagodimo životu koji vodimo. Prepušteni smo sami sebi, ali s velikim znanjem iz showa - priča Josipa.

U reality je došla s 146 kilograma, a na kraju je imala 89. Ništa se to ne bi dogodilo da nije bilo discipline, redovitih treninga i balansirane prehrane. I kad su se ugasile kamere, Josipa je nastavila po režimu koji je naučila u kući. Ipak, nakon godinu i pol prestala je trenirati. Sada ima 118 kilograma i redovito hoda.

- Ujutro i navečer idem u šetnju, nema me po sat i pol. Počet ću sad lagano uvoditi i vježbe. Ali što se tiče prehrane, tu ne posustajem. Volim krumpir, u svakom obliku... Pa ako ja mogu odustati od krumpirića prženih, onda može svatko. Ne jedem kruh, grickalice... Prestala sam piti gazirane sokove još u showu i to mi je ostalo i danas. Ne odgovara mi više, zabolio bi me jako želudac i od 'jednog deca' - napominje.

U showu je bila jako sretna kad je pala ispod 120 i priznaje da je tada s tom kilažom izgledala bolje nego sada jer je vježbala. Ali, vjeruje da će do kraja godine doći do stotke.

- Imam grupu koja me bodri. To su moja sestra i Biserka iz showa. S njima sam svakodnevno u kontaktu, pričamo o tome što smo jele, motiviramo se i podržavamo. Javljamo jedna drugoj kako napredujemo. Nemamo cilj u smislu da u tjedan dana moramo skinuti određeni broj kilograma, kao što je bilo u emisiji, ali svaka zna čemu teži do kraja godine - govori Josipa.

Svima koji upadnu u novu sezonu showa želi puno sreće, a udijelila je i savjet:

- Želja je jedno, mogućnosti su drugo. Meni je Gabrijela iz 1. sezone bila uzor. Rekla sam: 'Ako ona može toliko skinuti, zašto ja ne bih mogla?!' I uspjela sam, sve će biti dobro - poručila je. U braku je s Borisom gotovo sedam godina, a on joj je velika podrška.

- Kad god pomislim da više ne mogu, on mi kaže: 'Možeš, još imaš snage, nema predaje, idemo dalje' - rekla je jednom prilikom Josipa. Najčešće se čuje s Martom Šolić Maticom, Ninom Martinom Korbar, Marijem Mandićem, Alenom Abramovićem...

