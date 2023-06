Josipa Lisac o borbi s išijasom i Letu 3: 'Jako me boljelo. Još sam uvijek daleko od izlječenja'

Nemojte me uopće pitati, ni sama ne znam kako sam. To je još uvijek išijas, još uvijek sam daleko od izlječenja, ali sam puno bolje, poručila je Josipa Lisac (73) prilikom gostovanja u RTL Direktu.

Legendarne pjevačice tri mjeseca nije bilo na sceni. Otkazala je koncerte, pa su se mnogi brinuli je li u dobrom zdravstvenom stanju. Onda se prošle subote pojavila u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog i pokazala da je još u dobroj formi.

- Mislim da sam duhovno jača nego tjelesno što se vidi. Štap je bio štos, zašto se ne bi vidio - rekla je Lisac, koja je u Lisinskom nastupila povodom 50 godina Dnevnika jedne ljubavi. Svog prvog albuma, koji spada u antologiju hrvatske glazbe.

Posljednji njezin koncert bio je također u Lisinskom u veljači ove godine. Bio je rasprodan, baš kao i ovaj proteklog vikenda.

- Taj koncert je bio rasprodan u 12. mjesecu. Bila sam izuzetno dirnuta time. Na prvom koncertu sam rekla da sam išijas dobila od stresa kada sam čula da su se dva koncerta rasprodala. To bi bila neka moja dijagnoza. Svi kažu pokret, ja sam mislila da sam se možda prehladila. Jako me je boljelo, jako. Nisam uzimala, zbog glasa i glasnica nisam uzimala lijekove, ali nećemo sada o tome - objasnila je pjevačica.

Dotaknula se i Zorana Prodanovića Prlje (58) iz Leta 3, koji je poslušao njezin savjet nakon što se prehladio uoči finala Eurosonga.

- Nemojte me pitati kakav savjet. Pa dobro, bili su super, fenomenalni. Jako su mi se svidjeli. Bili su svoji, fenomenalno. Vidite koliko su zaintrigirali mase, kad vas netko počne imitirati, zvali što je to, kako im se pjesma zove.. Oni su zapravo ljude fascinirali, a sad to što je žiri rekao je nevažno rekao - istaknula je Lisac.

Inače, pjevačica je Prlji savjetovala neka konzumira med i đumbir kako bi mu se glas oporavio do finalne večeri u Liverpoolu.