Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: 'Slavit ćemo te uvijek...'

Glazbena diva Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak, koja nas je napustila u 90. godini života na Instagramu. Godinama su dijelile istinsku prijateljsku i umjetničku bliskost, a njihova međusobna podrška uvijek je bila vidljiva i javnosti.

Foto: Instagram

- U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Skužila je i dodala 'Dobro, dajem ti pola sata fore'. Gabi, slavit ćemo te uvijek... Divna ženo, puna hrabrosti, umjetnosti, suosjećanja, ljudskosti. Volim te... - napisala je Josipa na Instagramu i uz objavu pridružila pjesmu 'Kuća za ptice'.

'Divna i draga Gabi... Dama, umjetnica s toplinom i ljepotom u glasu i riječima. Neka počiva u miru dobra duša njena', 'Josipa divna žena. Riječi koje ste uputili Gabi su od srca i lijepe. Iskreno saučešće obitelji i prijateljima', 'Otišla je još jedna diva, ali ono što je ostavila čini je besmrtnom', samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Gabi Novak nosila je nadimak 'prva dama hrvatske zabavne glazbe', a obogatila je hrvatsku glazbenu baštinu pjesmama kao što su 'Vino i gitare', 'Pamtim samo sretne dane', 'Nada', 'Hrabri ljudi', 'On me voli na svoj način' i druge...