Josipa Lisac oštro poručila: 'To nisu moje riječi. Povrijedili ste mene i Aleksandru Prijović...'

Glazbena diva Josipa Lisac (74) osvrnula se na medijske naslove i članke o navodnim izjavama koje je dala o pjevačici Aleksandri Prijović (28).

- Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih medijskih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović... To nisu moje riječi.. Te riječi su izmišljene... One su vaše. Izuzetno su maliciozne i opasne. Svrha im je da unesu nemir i mržnju među ljude! Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo! Povrijedili ste me. Istovremeno kroz vulgarne naslove povrijedili ste i mladu Aleksandru! Povrijedili ste ljude. Zašto? - napisala je Josipa na svojim društvenim mrežama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Naime, glazbena diva nedavno je imala koncert u Domu sportova, a na društvenim mrežama izašao je video na kojem je rekla da njoj u Areni Zagreb 'nije mjesto'. Mnogi misle da se time osvrnula na narodnu glazbu koja tamo 'svira' posljednje vrijeme.

- Onda je meni moj menadžment tim rekao, Josipa, mi smo ti htjeli Arenu. O ne, pa sad svi idu u Arenu, a meni tamo naprosto nije mjesto - rekla je Josipa.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Mnogi su je u komentarima podržali.

- Josipa, kraljica si - pisali su joj neki, dok su neki smatrali njezin komentar neukusnim, te isticali da Josipa sama ne bi rasprodala Arenu.

Prisjetimo se, pjevačica je nastupila u Domu sportova 17. veljače. Tim je koncertom zaokružila ciklus obilježavanja 50 godina od izlaska albuma Dnevnik jedne ljubavi, a s bendom je podsjetila publiku na cijeli katalog.