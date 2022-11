Josipa Pavičić o svojoj borbi s rakom dojke: 'Osjetila sam da je tu nešto što ne pripada...'

Nije bila pomična, ništa me nije boljelo. Otišla sam liječnici koja mi je i inače radila preglede i rekla mi je: 'punkcija Josipa'. Ja sam rekla: ma ne, to je sigurno hematom, vozila sam se neki dan sa sinom pa me lupio kako je mali, imao je niti dvije godine. Onda je uslijedilo ono pitanje: 'Je li vam netko u obitelji imao karcinom?', otvoreno je govorila novinarka, kolumnistica te spisateljica Josipa Pavičić Berardini (44) o borbi s karcinom dojke u emisiji Dr. Becka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nitko u obitelji nije imao karcinom. Kazala je da je to bio početni šok, nakon kojeg je odradila punkciju pa nalaze. Istaknula je i važnost pregleda te opisala kakva je bila kvržica.

- Ja se sjećam da je bila potpuno nepomična i ništa me nije boljelo. Osjetila sam da je tu nešto što tu ne pripada. I da, bilo je tvrdo, ali ta pomičnost igra ulogu - ispričala je Josipa, koja je kvržicu od šest milimetara otkrila zahvaljujući svom televizijskom poslu. Svakodnevno su je, kako je kazala, mazali kremama za samotamnjenje zbog čega je ona morala kući raditi česte pilinge tijela. Tijekom jednog je u tušu napipala kvržicu na gornjem dijelu desne dojke.

Otkrila je čiju je pomoć potražila te kako joj je kao ženi bilo izgubiti dojku.

- Obzirom na moju dob, na mojih 35 godina kad su mi dijagnosticirali karcinom dojke, živjela sam paralelno na dvije adrese, Italija-Hrvatska, potražila sam mišljenja i talijanskih liječnika, kao i ovih ovdje kod nas u Institutu za tumore. I preporuka koju sam dobila na obje strane je da se podvrgnem subkutanoj mastektomiji i da će to biti najveći način zaštite od povratka karcinoma - rekla je te dodala:

- Odreći se svojih grudi, bilo bi jako lažno i ružno od mene da kažem da je to jako jednostavno i da eto sad to nije ništa. Nije istina, to je jedan proces koji morate proći sami sa sobom, stavite na jednu stranu ZA i PROTIV i u životu zaista postoje trenuci kada nečemu u životu kažete DA, a nečemu drugome NE. Ipak, Josipa je odlučila reći da svom životu i oprostila se od svojih grudi. Napravila je, kako kaže, mastektomiju, stavili su joj implantate.

Foto: Instagram/Junko Tabei Steps Global



- Život ide dalje. Glava je na ramenu, ali imam potrebu istaknuti kako je za mnoge ljude još uvijek rak jednako sramota. Mislim da je veliko opterećenje, i po meni najveći razlog obolijevanja, naš taj mentalni sklop - zaključila je Josipa Pavičić Berardini.

Najčitaniji članci