Joško Čagalj Jole otkrio recept za sretan brak: 'Sve ono što čuješ od starih ljudi je istina'

Treba imati puno sreće, ali i raditi kompromise. Sve ono što čuješ od starih ljudi je istina, rekao je Joško Čagalj Jole (54) dok je govorio o braku sa suprugom Anom, s kojom je ove godine proslavio 20 godina zajedničkog života.

Pjevač ne tvrdi da postoji tajni recept za dug brak, ali kaže da je s godinama naučio kako neke stvari ipak treba pustiti.

- Mene su učili ovi malo stariji frajeri: 'Jole, žena ti nešto govori, ti govori da, draga, i vozi po svom - našalio se za 'In magazin'.

Foto: Instagram

Jole i Ana imaju prilično različit životni ritam. Ona rano odlazi na spavanje, dok on uživa u društvu i ne gleda često na sat.

- Ona ide leći u devet, deset, njoj su nenormalni ljudi koji dolaze u tri i pet ujutro doma. A ja volim društvo i nikad ne gledam na sat, osim kada idem na avion - rekao je.

Dodao je da ga pune dobra svirka, društvo i pozitivna atmosfera.

- Netko voli lov, netko ribolov, ja volim to. Nekad prije puno sam više vozio motore, a sada kada imam četvero djece onda puno manje, provozam radije neki auto - dodao je.

Iako voli druženja i izlaske, prije koncerata drži se svojih pravila.

- Svi znaju da ja volim društvo i partije i neku zezanciju, ali ono što nikada ne radim je da dan prije koncerta negdje zabančim i dođem kasno doma - rekao je.

Zagreb: Happy fest u Areni, Jole | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dodao je da on i članovi njegova benda ne piju dok nastupaju, pa se i na Danima vina u Jastrebarskom držao vode i pozornice. Tijekom godina nagledao se svega, posebno na svadbama na kojima je pjevao. Prisjetio se situacija u kojima bi mladenci ili njihovi prijatelji pretjerali s alkoholom.

- Znalo se desiti u dva, tri slučaja da čovjek jednostavno ne pije i onda popije dva, tri pića i srušilo ga - ispričao je.

Kad nema nastupe, Jole najveći dio vremena provodi s obitelji. Otac je četvero djece, Ive, Eme i Tije te Ivana.

- Iva je druga godina faksa, ove dvije cure su jedna maturantica, jedna osnovna škola, osmi razred. A dogodine će i Luka krenuti u školu, pa onda kreće sve ispočetka - rekao je.

Prisjetio se i školskih dana. U osnovnoj školi bio je odličan, u srednjoj vrlo dobar, a tvrdi da je tijekom četiri godine srednje škole izostao samo s jednog sata.

- Nikad nisam učio doma. Bio bih pažljiv na satu i doma bih učio minimalno - rekao je.

Zagreb: Crveni tepih partyja Story Hall of Fame u Laubi - ku?i za ljude i umjetnost | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Jole se u kuhinji ne nalazi često, no kad priprema peku ili roštilj, ne voli da mu se itko miješa. Kaže da je tu naviku pokupio od oca i pokojnog strica.

- Ako ću ja nešto spremati, nemojte mi se petljat - poručio je kroz smijeh.

Jednako jednostavno bira i ljude kojima se okružuje. Kaže da pokušava izbjegavati zločeste i loše ljude te vjeruje da ih je ipak manje od onih dobrih.