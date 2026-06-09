Jole i Ana otkrili su planiraju li peto dijete: 'Sad sam u fazi...'

Ja se nisam mlad oženio, ali htio sam jednog dana ako se oženim, da to bude iz ljubavi, da imamo skladan brak, da dobijem zdravu i dobru djecu i ispunila mi se želja. Evo, još smo moja Ane i ja u velikoj ljubavi, rekao je Joško Čagalj Jole (54) za IN magazin.

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Nakon 20 godina braka, Jole i njegova deset godina mlađa supruga Ana i dalje slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi. Ljubav, međusobno poštovanje i mnogo humora, recept su koji ih drži zajedno već dva desetljeća.

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- On ti je najbolji čovjek kojeg ćeš ikad upoznati u životu, to ti kažem ja, ali to će ti svi tako reći i to je zapravo nešto što me oduševljava, ali me zna često iznervirati jer toliko je nekad dobar da mi ide na živce. On ima srce kao kuća. Evo, jučer mi je došla jedna gospođa, on to meni nije ni rekao, on je jednoj curici pomogao koja je teško bolesna i pomogao joj je toliko da joj je olakšao život 100% - ispričala je Ana.

Ni Jole ne krije koliko cijeni svoju suprugu: 'Ona je tu 90% zaslužna za sve. Ona je i mama i kuharica i čistačica i pedagog i stilist i šminker, sve, odlična kuharica'.

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Nisu isti ni po navikama ni po temperamentu. Dok je Jole noćna ptica, Ana je jutarnji tip.

- U prvih par godina sam se ja trudila pa ostajala do 3-4 ujutro, a ja sad u 22 sata lijepo kažem 'goodnight my love' - rekla je Ana.

Par je otkrio i da romantike u njihovu braku ne nedostaje.

- Pa imao je nekih romantičnih situacija, nećemo sad o tome pričati, imao je nekoliko. On stvarno kad želi biti romantičan, može biti romantičan - rekla je Ana.

- Ajde, kako se zaredalo četvero djece, možda se to prorijedilo, ali ima i ona isto tu stranu - dodao je Jole.

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Savršeno organizirana Ana, koja drži sva četiri kuta kuće, mnogo je stroži roditelj.

- Ona misli ako nje nema jedan-dva dana da će svi past školsku godinu, da će svi umrijeti od gladi, što meni nikad nije bilo jasno. Prvi put sam joj to dokazao kad sam s tri kćeri otišao u Kranjsku Goru pa smo išli u Livigno, to je bilo cure plaču 'kako ćemo bez mame', ona plače i nakon 3-4 dana govore cure 'tata, a možemo li mi dogodine opet ići bez mame? - prisjetio se Jole.

Četvero djece im je najveće bogatstvo, a petu prinovu ne planiraju.

- Znači ja sam sad došla u tu fazu kad napokon imam svoj mir, da mogu sjest, da iza intervjua mogu s vama popiti kavu, tako da ja petero djece ne. A ako dođu unuci, razmislit ću o tome hoću li ih čuvati - šali se Ana.

- Nadam se da ćemo za 10 godina pričati o 30 godina braka, da ćemo se smijat, zezat i da ćeš ići sa mnom na house partye i tamburaše - rekao je Jole.