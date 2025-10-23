Joško Čagalj Jole otkrio: Svi su mislili da sam na nečemu kad sam se pojavio na estradi...

Jedan od najomiljenijih domaćih izvođača, Joško Čagalj Jole, gostovao je u emisiji 'Special Happy Show' na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, gdje je u svom prepoznatljivom, iskrenom i vedrom stilu govorio o životu, karijeri i svakodnevnim navikama.

Osim po velikim hitovima i odličnoj zabavi, Jole je poznat i po svojoj dobroti pa u njegovom društvu, kaže, nema mjesta zlobi: "Gdje god oko mene ima dobrih ljudi, ja se super osjećam. Ne sjećam se kad sam zadnji put sjedio za stolom, a da je sa mnom sjedio čovjek sa zločestim srcem. Kad bi se to dogodilo, bio bi to prvi i zadnji put.

Njegova zarazna energija dopire do publike od prvog do posljednjeg reda.

- Kad sam se pojavio na estradi, svi su prvih nekoliko godina mislili da sam na nečemu, dok se nisu uvjerili da sam prirodno takav karakter. Uvijek sam skakao, zezao se, i tako se i danas ponašam. A zašto i ne bih dok me zdravlje služi - rekao je Jole koji je prije mjesec dana publiku obradovao novim singlom 'Od malih nogu'.

U karijeri je imao duete s Jasminom Stavrosom, Jelenom Rozgom i drugima, a kaže da bi se dobro snašao i u kombinaciji s trep izvođačima: 'Ja sam energičan čovjek i volim izazove. Uvijek sam za neki dobar glazbeni spoj. Bilo bi zanimljivo čuti, recimo, duet s Gršom.'

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Otkrio je i da tijekom koncerata ne pije alkohol.

- Već 25 godina ne pijem alkohol dok pjevam, samo vodu. Tako se najbolje osjećam, imam najviše energije, jer alkohol te u jednom trenutku digne pa te spusti. Ni moj bend ne pije, ne znam jesam li ih tijekom svih ovih godina tri puta vidio s čašom alkohola u ruci - kaže.

Jole priznaje da nije često u kuhinji, ali voli pripremiti dobar roštilj ili peku: 'Moj otac isto rijetko kuha, ali kad nešto radi, ne smije mu se nitko miješati. Takav sam i ja. Kažem im da eventualno mogu pripremiti neku salatu. Volim i počistiti kasnije. To mi sve odmara glavu.'

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Pjevač slobodne dane provodi uz svoju obitelj. Sa suprugom Anom ima tri kćeri i sina, a prisjetio se dana kad se rađala mlađa kći Tia.

- Ja bih to svakome savjetovao da ode na porod i preporučio da ode samo jednom, čisto da vidi i doživi. Jer zapravo tamo nemamo što raditi. Doktori i sestre rade svoj posao, a žena je u svom svijetu od bolova i cijele situacije. Ali lijepo je vidjeti taj trenutak, koji je Oliver otpjevao, novi život se rađa - iskreno će.

S Anom će sljedeće godine proslaviti 20 godina braka.

- Volio bih da moja djeca u budućnosti imaju takav sklad i međusobno razumijevanje kakvo imamo mi. Puno smo razgovarali još prije nego što smo uopće prohodali. U početku joj nije bilo jasno što ljudi rade vani iza ponoći, ona ne izlazi, ne pije, ali ima svoje interese, voli modu, kuhanje... Ja, s druge strane, i danas volim sjesti na motor i otići na dobar house party na Zrće ili Murter. Poštujemo jedno drugo i naše različitosti - ispričao je Jole za Happy FM.

