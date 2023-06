Joško Lokas o 'Potjeri': 'Brzo čitanje pitanja je jako važno, tako svi dobiju jednake šanse'

Potjera ili Superpotjera, pitali su HRT-ovi novinari voditelja oba kviza Joška Lokasa (51) nakon završetka prve sezone inačice 'Superpotjera'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Podjednaki su mi, ja Superpotjeru ne doživljavam samo kao spin off nego jednu logičnu ekstenziju same Potjere. Potjera je jedan genijalan temelj koji se stvarao godinama i ovo je samo trešnjica na kraju - objasnio je Lokas.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U obje verzije kviza ključno je brzo čitanje pitanja, u čemu je Lokas vrstan. Pitali su ga kako i koliko se priprema za to.

- Sam set Potjere su jako česta snimanja u studiju, tako da i to spada u dio finalne izvedbe, ali i same pripreme. Naravno da se pripremam, pokušavam raditi na tome da s kolegama radim što više na izgovorima, kod vježbanja nekakvih stranih imena koja, recimo, nisu jezik kojim ja vladam. Čitajte, čitajte ljudi, to je na neki način i priprema onog čime se ja bavim, to je u ovom trenutku razgovijetno i brzo čitanje pitanja kako bi jednima i drugima dao podjednake šanse za pobjedu - rekao je voditelj.

Foto: HRT

Prisjetio se i jednog natjecatelja iz prethodne sezone koji ga se posebno dojmio. Riječ je o mladom Šibenčaninu Petru Vrvili.

- Osvojio je jako velike novce u nevjerojatnom raspletu same Potjere do posljednje sekunde. Ono što mi je drago, njegov prijatelj se prijavio u novu sezonu, a on će ga doći bodriti u publiku - otkriva Lokas.