Jovan Ružici: 'Iskoristila si me i povukla se, a ja neću glumicu'

Parovi su se u finalnom tjednu okupili na zajedničkom vikendu na Plitvicama, gdje su se družili. Kandidati su s povezom na očima trebali pogađati predmete na koje u igri sjednu, a uz malo muke i puno smijeha svi su uspjeli identificirati misteriozne objekte.

Foto: RTL

- Želiš li nešto tvrdo ili mekano? - upitala je Monika Jovana i nasmijala ostale.

Muški kandidati su pobijedili za sedam sekundi, ali su šampanjac podijelili s djevojkama.

- Žene kad sjednu na jaja izgube se - pokušao se našaliti Jovan nakon igre, a u nastavku večeri poželio je zaplesati stiskavac s Ružicom ili nekom drugom djevojkom.

Foto: RTL

Najglasniji je za vrijeme igre bio Ljubo, koji je i pojasnio svoju osobnost.

- Igram se s ljudima, životom i riječima - rekao je Ljubo te prisutnima priuštio (ne)uspješni striptiz.



Druženje se nastavilo u apartmanu, a Jacqueline se požalila na hladnoću.

Foto: RTL



- Zgrijat ću te ja, što će ti kamin - ponudio je Željko, no bez većeg uspjeha.



Dragan je konstatirao kako nitko u showu nije pronašao ljubav, a s tim se složila i nekolicina ostalih kandidata.

- Tužan sam i razočaran, ovi ljudi nisu pismeni i obrazovani. Moje srce je kao kružni tok, uglavnom mi se sve cure u showu sviđaju - požalio se u jednom trenutku Ljubo.

[video: 1204022 / Najbolje izjave iz emisije 'Ljubav je na selu']

Alkohol je dodatno opustio farmere pa je Ljubica priznala kako ona, baš kao i Ljubo, gleda mlađe u showu.

Idućeg dana neki kandidati su se nakon sadnje odlučili opustiti u jacuzziju. Monika i Ružica zamijenile su farmere, no ispod vode se ništa nije dogodilo, tvrde djevojke. Dečki su zaključili kako ne bi bilo loše da se djevojke razodjenu, no Monika je ustvrdila kako se to ne radi besplatno.

Foto: RTL

- Iskoristila si me i sad se povlačiš. Meni ne treba glumica, a ti si se otkrila - rekao je Jovan Ružici nakon svađe u kadi, s čime se ona nije složila te ga je ostavila samog da razmisli o njihovom odnosu.

Sukob je izbio i između Ljube i Raseme, a nakon što je Ljubo vikao na Markovu odabranicu, a konstantno hvalio sebe i svoje adute, čini se da je Marijani prekipjelo.

Foto: RTL

- U ovoj sezoni, što su stariji to su luđi - konstatirala je voditeljica.

Iako je Marko rekao kako je odnos njega i Raseme bolji nego ikad, njegova odabranica ne slaže se s tim.

Foto: RTL



- Povrijeđena sam. Šutim i čekam njegovo odluku. Ja mislim da je ovih nekoliko mjeseci dovoljno da on donese neke odluke - tvrdi, dok farmer Marko traži više vremena.

Čini se kako su najstabilniji par mladi Boris i Valerija, koji su se na ohrabrenje ostalih poljubili pred kandidatima.

Foto: RTL

- On je mislio da sam dovela švalera, ali to mi je bio brat, kojeg sam tek tada upoznala i saznala za njega - rekla je mlada kandidatkinja i time nakon inicijalne svađe smirila svog ljubomornog i vatrenog farmera.