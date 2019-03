'Vidjet ćemo što će biti dalje': Jovan je uspio poljubiti Ružicu

Monika i Dragan su bili na večeri u Fužinama, gdje su se međusobno podbadali.

- Ja sam zaljubljena u Dragana - otkrila je Monika.

Dragan je pak rekao kako mu je prerano govoriti o takvim stvarima.

- Ja ne volim mijenjati cure. Za sada si mi prijateljica, možda jednog dana budeš cura. Ti si dobra osoba, ali polako... - pokušavao je Dragan dobiti na vremenu.

Moniki je poručio da neće nigdje pobjeći.

Foto: RTL

Ružica i Jovan uživali su u kolačima.

- Da se ti nisi prijavila, ja bi izabrao Victoriju. Ona je dosta poput tebe, samo je mlađa pa je mirnija - priznao joj je Jovan.

Ružica je rekla kako ju je pogodilo što je Jovan odabrao Victoriju za putovanje.

- Znam, sama sam si kriva jer sam ga to pitala - ustvrdila je Ružica.

Jovan smatra da je Ružica prevrtljiva.

- Stalno mijenja mišljenje što mi se ne sviđa. Ljubav nam je trajala dva dana - kazao je.

Ružica je ispričala da je pogriješila što je došla na farmu.

- Nisam se smjela zaljubiti u tebe - kaže Jovanu.

Foto: RTL

Boris i Valerija posjetili su zabavni park u Biogradu. On se ondje suočio sa svojim strahom od visine.

- Pao sam s traktorske prikolice kad sam bio mali i zato se bojim - otkrio je farmer.

Dok su bili na vrtuljku, rekao je kako mu je lijep pogled, ali je svejedno jedva čekao da se spuste.

- I ja jedva čekam da dođemo dolje - tješila ga je Valerija.

Rasema i Marko bili su na Rabu.

- Marko misli da sam ja za čekanje. Ja ne želim biti njemu sluškinja ni ljubavnica - kaže Rasema.

Marko, s druge strane, želi ići, kako kaže, stepenicu po stepenicu.

- Bitno je da se dobro slažemo - tvrdi.

Ljubo je Ljubici u Grožnjanu, dok su pili vino, recitirao ljubavne stihove.

- Htio sam joj pokazati osjećaje na pjesnički način - pohvalio se Ljubo svojim udvaračkim sposobnostima.

Foto: RTL

One su očito upalile.

- Sviđa mi se pristup koji ima Ljubo - rekla je Ljubica.

Ljubo je svojim već poznatim slikovitim rječnikom opisao svoju odabranicu.

Foto: RTL

- Moja Ljubica je pala kao zrela kruška. Ja sam od nje napravio remek djelo, ona sada kao da je mlađa 30 godina - nastavio se hvaliti, a ona ga je pozvala da dođe u njezin kraj.

Željko i Jacqueline otišli su na žičaru u Sloveniju. I njega je zbog visina na Triglavu uhvatila panika.

Jacqueline ga pozvala da, ako ima ozbiljne namjere, upozna njezinu obitelj, na što je on pristao.

- Super se slažemo. Sve najljepše mogu reći - kratak je bio Željko.

Ružica je Jovana masirala na krevetu.

- Slobodno ti stisni, nemoj me štedjeti, zajaši me, bit će ti lakše - govorio joj je Jovan. Potom joj je rekao da legne pa će joj pokazati kako se masira. Nauljio ju je, no kad je krenuo s masažom, ona mu je poručila da bude nježniji.

Foto: Screenshot/RTL

Jovan ju zatim poljubio.

- Vidjet ćemo sada što će biti dalje - tajanstveno je zaključila Ružica.