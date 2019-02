Jovan zavodi: 'Volim avanture dok ne prijeđu u fatalnu ljubav'

Jovan Karapandža (31) pokazao se velikim zavodnikom u desetoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Trenutačno se Marija, Victoria i Ružica bore za njegovo srce i farmu. Iako je Paulina Popović (37), činilo se prije dva tjedna, vodila, i ona je ispala. Odmah nakon upoznavanja, Jovan je za Paulinom skočio u bazen gdje su razmjenjivali strastvene poljupce, a svi su mislili kako je tu bilo i nešto više od puse. Ipak, Jovanu se taj događaj nije baš svidio pa je odlučio da Paulina napušta show.

Foto: RTL

- Paulinu sam izbacio jer mislio sam da se ne bi snašla na farmi - kratko je objasnio. Nezadovoljna ispadanjem, Paulina je Jovana nazvala dvoličnim muškarcem koji samo traži avanture.

- Nije mi smetalo što me tako nazvala jer ona i ja smo vrlo slični. Avanture se podrazumijevaju dok se ne dogodi ljubav - ispričao je Jovan kojeg ne brinu komentari i tuđa mišljenja o izbacivanju djevojke s kojom se ljubio.

Foto: Facebook

- Znam da ima ljudi koji me podržavaju, a ima i onih koji me osuđuju. Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Mene osobno to ne muči, neka pričaju - kaže. Jovan dosad nije imao sreće u ljubavi i nije ostvario duže veze.

- Često je problem bila ljubomora s obje strane - opravdava se kandidat.

Foto: Facebook

- Kao što su gledatelji i vidjeli, preferiram duge veze - šali se Jovan kojega je prijatelj prijavio na show 'Ljubav je na selu'. Prihvatio je izazov i želi steći jedno novo iskustvo. Karapandža živi na samom istoku Hrvatske, u Mlaki Antinskoj kraj Vinkovaca. Na selu mu je draže živjeti jer ima na raspolaganju neograničenu prirodu koja mu je odmor za dušu i tijelo.

- Život na selu se ne može usporediti s onim gradskim - kaže Jovan. Njegova idealna djevojka mora voljeti ono što i on. Farma i selo joj trebaju biti prioriteti.

Foto: RTL/Screenshot

- Ne volim djevojke koje su umišljene i koje prije podne mrze sebe, a poslije podne cijeli svijet. Od takvih cura se jednostavno odmaknem - ispričao je te dodao kako je zadnji put bio zaljubljen prošle godine.

- Ta veza nije uspjela jer se djevojka odselila u drugu državu. Ljubav na daljinu baš i ne ide - rekao je Jovan.