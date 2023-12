Jožef otkrio zašto nije uspjela veza s Azrom: 'Trudio sam se, a na kraju ništa. Povrijeđen sam'

Bivši kandidat iz showa 'Ljubav je na selu' Jožef Mastnak ispričao je svoju stranu priče o prekidu njega i Azre, za RTL.

'Povrijeđen sam'

- S Azrom nije bilo ništa na kraju, malo sam povrijeđen. Čovjek se trudi, a na kraju ništa. Ja sam je zvao i ona se ne javlja - ispričao je.

Foto: RTL

Dodao je kako su se čak dogovorili za wellness, ali je ona na kraju odustala.

- Mislim da nije zainteresirana za mene. Malo me to povrijedilo. Da joj je stalo do mene, ona bi išla. Nakon toga se više nije javila kada sam je zvao - rekao je.

Foto: RTL

Jožef nije izgubio vjeru u ljubav

Iako su s Azrom bile i druge kandidatkinje na njegovom imanju, Jožef priznaje kako su one one imale odličnu uslugu. Nije mu jasno zašto je odustala od njihovog odnosa.

- Ne znam što sam više mogao napraviti. Ona mi kaže da naša ljubav ide presporo, a i sama je rekla da neće na brzinu. Onda sam i usporio - zaključio je.

Unatoč što mu veza s Azrom nije uspjela, Jožef nije izgubio vjeru u ljubav.

Foto: RTL

Podsjetimo, na završnome okupljanju Azra Kitić zamjerila farmeru Jožefu što se ne trudi i ne šalje joj romantične poruke.

- Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina - ispričala je Azra.