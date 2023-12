Ruža iz 'Ljubav je na selu' imala moždani udar: 'Bilo mi je muka, nisam osjećala noge, grozno...'

Ruža Adelborg, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' otkrila je kako je nedavno doživjela moždani udar.

Dogodilo se to prije nekoliko dana, ali već se u utorak navečer vraća u Švedsku, gdje će nastaviti liječenje, ako bude potrebno.

- Bila sam u Bosni i Hercegovini i stala sam u mjestu Doboj u trgovinu. Pri ulasku mi je postalo loše. Uhvatila me muka, slabost, nisam osjećala noge. Jako sam se zabrinula i odveli su me liječniku. Ustanovljeno je kako sam imala slabi moždani udar. Dobro sam sada, došli su mi liječnici iz Švedske, da me vrate što prije kući. Trenutačno sam u Zagrebu, a sada sam dobila i dopuštenje da putujem pa se vraćam kući - izjavila je za RTL.

Sada se, kako je otkrila, osjeća odlično, no ima slabe vrtoglavice. Srećom vratio joj se osjet u cijelom tijelu. Liječnici, kažu, naglašava, da nema nikakvog trajnog oštećenja.

Inače zdravo živi, redovito ide u teretanu i zdravo jede.

Ruža se ove sezone u showu natjecala za Brankovu ljubav, no oboje su kasnije shvatili da nisu jedno za drugo, a Branko je u velikom finalu showa otkrio i da je pronašao ljubav u drugoj ženi, van showa.

Bivša kandidatkinja je nedavno i priznala kako joj je najljepše od svega to što je nakon showa dobila veliki broj novih prijatelja.

-Nemam nikakvih teških stvari, stvarno mi je drago kako je sve ispalo, a na farmi gdje sam bila – mislim da čovjek nije za mene. To sam brzo osjetila. Ni on, ni njegova farma nisu za mene, ni ono što ja želim. Nema ništa negativno, sve je bilo novo za mene, novi doživljaji i to selo, ta mala farmica. Sjećam se kao dijete da smo mi otprilike tako živjeli, tako da on nije puno napredovao u tih 50 godina - pojasnila je ranije.

Zahvalila je i gledateljima na podršci

- Svi koji me prate i postaju mi novi prijatelji su pozitivni. Nisam još doživjela nikakvu negativnu riječ od bilo koga – muško, žensko, mlado, staro svi su pozitivni. Svi mi samo kažu: 'Bježi od Branka, ti si dama naspram njega, miss naspram njega, tako da mnogo im hvala - dodala je Ruža.