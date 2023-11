Jožef strastveno ljubio Azru, a Ante je odabrao Klaru: 'Blistam sva! Ja sam ostvarila svoj cilj!'

Smilja i Branko su na Braču, no iako joj je farmer već bezbroj puta poručio kako mu je ona jedina, Smilja je tog jutra na terasi ulovila njegov razgovor u kojem je, kako ona tvrdi, preko društvenih mreža tražio životnu suputnicu.

- Eto, on nikad ne laže, on me voli... On je ženskaroš .Pričao je kako je on slobodan muškarac, kako traži vezu. Ta dotična žena nije zainteresirana, ali lijepo da se javila. Preporučila mu je prijateljicu - poručila je Smilja.

Za Branka postoji samo Smilja

Prvu priliku da ga o toj situaciji detaljno ispita Smilja je iskoristila već za doručkom, a on se pravdao da je zvao svoju djecu.

- Ne postoji treće, za mene postojiš samo ti - rekao joj je farmer, poručivši da je prilično ljubomorna.

- Nemoj se zakopavati još više - odvratila je Smilja.

- Pričao sam s prijateljicom s kojom se nisam čuo šest mjeseci. Da sam htio nešto zatajiti, ja ne bih izašao na balkon. Moje srce samo za Smilju kuca - kazao je.

- To je isto na neki način preljub i ja mislim da većina žena tako misli - poručila je, a njemu kazala da mogu ostati prijatelji.

Foto: RTL

'Bila sam dosta iskrena, ali ne sto posto'

Stiglo je vrijeme da Ante konačno odabere koga vodi na putovanje.

- On to neće glavom odlučiti nego s donjom čakrom. Ako Ante bude senzualno birao, ja sam pobjednica danas - šalila se Klara.

Milena mu je poručila da ga je prihvatila onakvog kakav je, sa svim manama i vrlinama, a Klara je dodala da njih dvoje moraju naći zajednički jezik ako žele nešto više.

- Milena, ti ćeš morati napustiti farmu. Žena si koju bi poželio sutra u svojoj kući, samo da je malo manja razlika u godinama. Glede svega ostaloga, top topova. Nemoj mi što zamjeriti, odluka nije bila laka - kazao je farmer.

- Hoće li njih dvoje uspjeti, pitanje je - poručila je Milena prije odlaska.

- Izabrao me jer smo kliknuli na neki odrasli način. Bila sam dosta iskrena, ali ne sto posto - kazala je Klara.

Foto: RTL

Kod Mije i Brankice - emotivno

Mijo i Brankica na svoje putovanje zaputili su se u Ljubljanu, a susret je bio vrlo emotivan. Priznali su da su komunicirali dok su bili razdvojeni, no farmer je ipak kazao da je uvijek on prvi započinjao te razgovore, a Brankica, pak, da je očekivala još više poziva i poruka.

- Mislila sam da ćemo se svaki dan čuti. Bila sam na godišnjem, on je bio na moru, mislila sam da će me pozvati - Brankica je kazala.

- Malo sam te osjećaje stavio u mirovanje, ali kad smo se sreli, opet sam osjetio tu energiju - ipak je bio zadovoljan.

Foto: RTL

Miroslav izbacio Jasminu, a Stjepan nije oprostio Ranki

U Poreču, Stjepan i Ranka ponovno su se susreli, priznavši da nije bilo nekog kontakta u međuvremenu.

- Uopće nisam na nju mislio... Malo se poremetilo s Rankom jer ona se urotila s Bahrom protiv mene - priznao je farmer, dodavši da još nije oprostio scenu kada su ga po dolasku na njegovo imanje odmah optužile za nečistoću:

- Ako bude završno druženje, onda ću to reći pred svima.

Finalna odluka čeka i Miroslava, a poželio je još porazgovarati s obje svoje djevojke.

Jasmina mu je još jednom poručila kako misli da je dvoličan, a farmer joj je rekao da joj ništa nije uzeo za zlo.

- Nisam se osjećao ugodno s njom u društvu - kazao je.

Foto: RTL

'Gabrijela, ti ideš sa mnom na putovanje'

Miroslav se zatim osamio i s Gabi.

- Na prvu smo kliknuli... Smatram te kao dobru prijateljicu, jako si zanimljiva, dobra, smiješna - zadovoljan je bio farmer, a sve je potvrdila i ona, dodavši da bi rado s njim na putovanje.

- Odluka nije laka, ali Gabrijela, ti ideš sa mnom na romantično putovanje - obznanio je.

- Super, ja ne bih ni htjela. Vama želim što prije svadbena zvona i potomstvo - Jasmina je poručila prije odlaska.

Tom nizu konačnih odluka pridružio se i Jožef, priznavši da mu nije nimalo lako. Azri je poručio da je pristojna, no možda i previše tiha, a Mariji da je nasmijana, vrijedna, ali i prekritična.

- Drage cure... Predomislio sam se u zadnji tren. Moju farmu danas će napustiti – Marija - obznanio je.

- Malo mi je žao, ali neću suze prolijevati - kazala je u svom stilu Marija, obećavši da će se družiti i dalje.

- Mariju je ponašanje odvelo s moje farme - zaključio je pa zagrlio Azru.

Foto: RTL

Ivan i Samanta otkrivaju Šoltu, no spavaju u zasebnim sobama. Farmer se, međutim, nada da će se više zbližiti, no Samanta je skeptična.

Brankica sumnjičava

Mijo i Brankica uživali su u šetnji Ljubljanom, no sve je bila predigra za rešetanje.

- Jesi li mi bio vjeran? - upitala ga je Brankica, dodavši da ga je na društvenim mrežama vidjela s puno mlađom ženom.

- Uglavnom jesam... Moram se družiti malo s prijateljicama - branio se, dodavši da ju je samo provozao na svom motoru.

- Da je sa mnom u vezi, ne bih odobravala takve prijateljice - poručila je Brankica.

Foto: RTL

Između Jozefa i Azre pali strastveni poljupci

Ante i Klara ostali su sami, a to su obilježili zdravicom.

- Blistam sva! Ja sam ostvarila svoj cilj. Spremna sam ja svašta naučiti za tebe - Klara je poručila koliko je sretna.

- Ako sve bude kako bude, razmišljao sam da za Božić dođem kod tebe - Ante joj je rekao da mu Njemačka nije baš toliko privlačna, što je njoj zasmetalo, no bila je uvjerena da će ga već nekako nagovoriti.

Gabrijela i Miroslav svoj su dan završili romantičnim piknikom, a između Jožefa i Azre pali su prvi strastveni francuski poljupci.