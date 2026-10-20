Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVE NAPETOSTI

Juan poslao Mirjanu na galeriju MasterChef kuhinje, a onda je iznenada spasio imunitetom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Juan poslao Mirjanu na galeriju MasterChef kuhinje, a onda je iznenada spasio imunitetom
10
Foto: Nova TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Nije fer da ispadne na temelju ničega", rekao je Juan

Admiral

Reinterpretacija tradicionalnih jela u MasterChefu donijela je neočekivane preokrete, a posebna moć koju je dobio Juan Jose Nunez Andrade značajno je utjecala na tijek izazova. Chefovi su usred kuhanja zaustavili kandidate i Juanu predali žuti i crveni karton. Žutim je dvojici kandidata mogao oduzeti pet minuta kuhanja, dok je crvenim jednog kandidata mogao odmah poslati na galeriju.

Pet minuta odlučio je oduzeti Eni i Matiji, dok je crveni karton pokazao Mirjani, čime je njezino kuhanje završilo. „Nije imala zelje za sarme i mislio sam, idem ju spasiti“, objasnio je svoju odluku Juan, ni ne znajući da je time zapravo šalje u stres test. „Nisam ljuta, imam i dalje šansu boriti se“, komentirala je Mirjana.

Foto: Nova TV

Nakon kušanja svih modernih interpretacija sarme, buzare te patke s mlincima, chefovi su posebno izdvojili dva tanjura iz crvenog tima – Josipov i Filipov. No najboljim jelom izazova ipak su proglasili Filipovo.

„Filipe, tvoje je jelo bilo najbolje“, priopćio mu je Mario. „I dalje želim ovim tempom i samo korak po korak“, zadovoljno je poručio Filip.

Chefovi su pritom zaključili da nitko od kandidata nije kuhao toliko loše da bi svojim jelom zaslužio izravan odlazak u stres test. Ipak, Mirjana je zbog Juanova crvenog kartona i dalje bila na galeriji, a njezina sudbina ostala je neizvjesna.

Foto: Nova TV

Tada je uslijedio još jedan Juanov potez. Chefovi su ga podsjetili da posjeduje zlatnu karticu imuniteta i dali mu mogućnost da je iskoristi kako bi spasio Mirjanu. Juan je odlučio odreći se vrijedne prednosti i omogućiti joj nastavak natjecanja.

„Nije fer da ispadne na temelju ničega“, objasnio je Juan. Tako je izazov završio bez odlaska u stres test, a Juan je nakon mogućnosti da utječe na kuhanje drugih kandidata svoju najveću prednost na kraju iskoristio kako bi Mirjanu zadržao u MasterChefu. Hoće li mu se ta odluka isplatiti, doznajte u idućoj epizodi na Novoj TV, a prije svih na Nova Play!

NOVI IZAZOV U MasterChef stižu crveni i žuti kartoni: 'Netko će na klupu...'
U MasterChef stižu crveni i žuti kartoni: 'Netko će na klupu...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...
VICTORIA'S SECRET

FOTO Anđelice na okupu! Sestre Hadid, Ambrosio, Lima nosile su zanosnu reviju donjeg rublja...

Modeli, odnosno 'anđelice' su i ove godine priredile nevjerojatan show. Revija donjeg rublja 'Victoria's Secret' održala se u Kaliforniji, a među modelima su sestre Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio...
Maja Šuput otkrile detalje veze s Emilom Tedeschijem mlađim: 'Stvarno je bio jako uporan...'
VIŠE SE NE SKRIVAJU

Maja Šuput otkrile detalje veze s Emilom Tedeschijem mlađim: 'Stvarno je bio jako uporan...'

Naša je pjevačica progovorila o romansi s Emilom Tedeschijem mlađim
Umrla manekenka Sahara Ray (34): Bila je u vezi s Justinom Bieberom, nedavno je rodila
IZNENADAN ODLAZAK

Umrla manekenka Sahara Ray (34): Bila je u vezi s Justinom Bieberom, nedavno je rodila

Australska manekenka preminula je nekoliko mjeseci nakon rođenja kćeri Snow, a uzrok smrti zasad nije objavljen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026