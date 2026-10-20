Juan poslao Mirjanu na galeriju MasterChef kuhinje, a onda je iznenada spasio imunitetom

Reinterpretacija tradicionalnih jela u MasterChefu donijela je neočekivane preokrete, a posebna moć koju je dobio Juan Jose Nunez Andrade značajno je utjecala na tijek izazova. Chefovi su usred kuhanja zaustavili kandidate i Juanu predali žuti i crveni karton. Žutim je dvojici kandidata mogao oduzeti pet minuta kuhanja, dok je crvenim jednog kandidata mogao odmah poslati na galeriju.

Pet minuta odlučio je oduzeti Eni i Matiji, dok je crveni karton pokazao Mirjani, čime je njezino kuhanje završilo. „Nije imala zelje za sarme i mislio sam, idem ju spasiti“, objasnio je svoju odluku Juan, ni ne znajući da je time zapravo šalje u stres test. „Nisam ljuta, imam i dalje šansu boriti se“, komentirala je Mirjana.

Foto: Nova TV

Nakon kušanja svih modernih interpretacija sarme, buzare te patke s mlincima, chefovi su posebno izdvojili dva tanjura iz crvenog tima – Josipov i Filipov. No najboljim jelom izazova ipak su proglasili Filipovo.

„Filipe, tvoje je jelo bilo najbolje“, priopćio mu je Mario. „I dalje želim ovim tempom i samo korak po korak“, zadovoljno je poručio Filip.

Chefovi su pritom zaključili da nitko od kandidata nije kuhao toliko loše da bi svojim jelom zaslužio izravan odlazak u stres test. Ipak, Mirjana je zbog Juanova crvenog kartona i dalje bila na galeriji, a njezina sudbina ostala je neizvjesna.

Foto: Nova TV

Tada je uslijedio još jedan Juanov potez. Chefovi su ga podsjetili da posjeduje zlatnu karticu imuniteta i dali mu mogućnost da je iskoristi kako bi spasio Mirjanu. Juan je odlučio odreći se vrijedne prednosti i omogućiti joj nastavak natjecanja.

„Nije fer da ispadne na temelju ničega“, objasnio je Juan. Tako je izazov završio bez odlaska u stres test, a Juan je nakon mogućnosti da utječe na kuhanje drugih kandidata svoju najveću prednost na kraju iskoristio kako bi Mirjanu zadržao u MasterChefu. Hoće li mu se ta odluka isplatiti, doznajte u idućoj epizodi na Novoj TV, a prije svih na Nova Play!