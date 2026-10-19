U MasterChef stižu crveni i žuti kartoni: 'Netko će na klupu...'

Novi izazov u MasterChefu kandidatima donosi dobro poznate okuse tradicije, ali uz neočekivani zaokret. Sarma, buzara te patka s mlincima dobit će egzotične dodatke, a od kandidata će se tražiti da tradicionalna jela pretvore u moderne tanjure dostojne MasterChef kuhinje.

„Želimo tradiciju okusom, a vizualno potpis MasterChefa, potpis moderne kuhinje“, najavit će Goran, dok će Stjepan dodatno naglasiti: „Želimo vidjeti koliko ste dobri u okusima.“

Foto: Nova TV

Važnu ulogu u izazovu imat će Juan Jose Nunez Andrade, pobjednik prethodnog izazova i vlasnik zlatne kartice imuniteta. Dobit će pravo rasporediti tri kombinacije namirnica među timovima, ali će unatoč sigurnosti koju mu pruža imunitet odlučiti i sam kuhati. „Imam karticu imuniteta, nemam straha“, poručit će.

Pred njim će se naći tri tradicionalne kombinacije s egzotičnim dodatkom. Mljeveno meso, panceta i kiseli kupus za pripremu sarme bit će spojeni s tahini pastom, buzara od dagnji i kozica dobit će intenzivnu citrusnu aromu kvrgave limete, dok će pačja prsa, mlinci i cikla biti nadopunjeni tamarindom.

Foto: Nova TV

„Ne bih voljela biti u Juanovoj koži da bira koji će tim imati koju namirnicu“, priznat će Danijela.

Juan će plavom timu dodijeliti buzaru, crvenima sarmu, a zelenima patku s mlincima. Za stvaranje modernih interpretacija imat će 60 minuta, a chefovi će tražiti ravnotežu između poznatog i novog. „Ocjenjivat ćemo koliko poštujete tradiciju, koliko ste hrabri biti kreativni i spojiti dva svijeta na tanjuru“, objasnit će Stjepan.

Već prije početka kuhanja Mirjana će u dućanu zaboraviti uzeti kupus, ključnu namirnicu za zadatak. No pravo iznenađenje tek slijedi. Juan će dobiti još jednu posebnu moć – crveni i žuti karton kojima će moći utjecati na tijek kuhanja svojih konkurenata. Žuti će moći upotrijebiti dva puta, a posljedice njegovih odluka mogle bi biti ozbiljne. „Netko bi vrlo lako mogao završiti na klupi“, najavit će Mario.

Foto: Nova TV

Na kome će Juan iskoristiti kartone koje je dobio, ne propustite pogledati u večerašnjoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play.