Judi Dench o tome zašto više ne glumi: 'Nikoga ne prepoznajem'

Legendarna britanska glumica Judi Dench, koja će 9. prosinca proslaviti svoj 91. rođendan, nedavno je podijelila potresne detalje o svom zdravstvenom stanju i borbi s naprednom makularnom degeneracijom. Ova ikona filma i kazališta, poznata po svojoj nesalomljivoj volji i izvanrednoj karijeri koja traje više od šest desetljeća, priznala je da je njezin vid došao do točke u kojoj je svakodnevni život postao iznimno izazovan.

Dench, koja je svjetsku slavu stekla ulogama u franšizi o Jamesu Bondu te filmovima poput "Zaljubljeni Shakespeare", dijagnosticirana je s makularnom degeneracijom povezanom sa starenjem (AMD) još 2012. godine. Iako se s bolešću bori već više od desetljeća, njezino najnovije pojavljivanje u javnosti potvrdilo je strahove mnogih obožavatelja – stanje se drastično pogoršalo.

Potresno priznanje pred kamerama

Tijekom gostovanja na televiziji ITV nedavno, Dench se pojavila uz svog dugogodišnjeg prijatelja i kolegu, legendarnog Iana McKellena. U trenutku iskrenosti koji je dirnuo gledatelje diljem svijeta, glumica je izjavila: "Više ne vidim."

McKellen, koji je s Dench glumio u kultnoj verziji "Macbetha" davne 1979. godine, pokušao je ublažiti situaciju šalom, rekavši kako je ljudi i dalje mogu vidjeti. Judi je na to odgovorila s dozom humora, ali i tuge: "Da, a ja mogu vidjeti tvoj obris i poznajem te tako dobro. Ali više ne mogu nikoga prepoznati."

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Ovaj razgovor otkrio je koliko je bolest napredovala. Dench je objasnila da ne može čitati niti gledati televiziju, aktivnosti koje su nekada bile sastavni dio njezine rutine i profesionalnog života. Na pitanje prilazi li ponekad potpunim strancima misleći da ih poznaje, uz smijeh je priznala: "Ponekad!" Iako humor ostaje njezin obrambeni mehanizam, stvarnost iza ovih anegdota ukazuje na duboki gubitak senzorne percepcije svijeta oko sebe.

Gubitak neovisnosti i svakodnevni izazovi

Gubitak vida za Judi Dench nije značio samo profesionalnu prepreku, već i drastičnu promjenu u načinu života. U siječnju ove godine, gostujući u podcastu "Fearless" poduzetnice Trinny Woodall, glumica je otvoreno govorila o gubitku neovisnosti. Priznala je da više ne može sama izlaziti iz kuće.

"Uvijek netko mora biti sa mnom. Moram imati pratnju jer ne vidim i zaletjela bih se u nešto ili pala", objasnila je tada Dench. Strah od pada i ozljeda postao je stalni pratitelj, a jednostavne radnje poput hodanja nepoznatim prostorom sada zahtijevaju potpunu koncentraciju i pomoć drugih.

Actors Ali Fazal and Judi Dench pose during a red carpet for the movie "Victoria and Abdul" at the 74th Venice Film Festival in Venice | Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dench je priznala da osjeća nervozu prije svakog izlaska. "Nimalo nisam dobra u tome da budem sama, niti bih to sada mogla biti. Srećom, sada to ni ne moram jer se pretvaram da nemam vid", dodala je u svom prepoznatljivom stilu, pokušavajući zadržati pozitivan stav unatoč okolnostima.

Utjecaj bolesti na legendarnu karijeru

Makularna degeneracija imala je ogroman utjecaj na njezinu sposobnost rada, no Dench odbija otići u potpunu mirovinu. Tijekom događaja u svibnju 2024., na pitanje o budućim projektima, odgovorila je: "Ne, ne. Čak ni ne vidim." Ipak, njezina strast prema glumi pronalazi nove puteve.

Najveći izazov predstavlja učenje teksta. Dench je ranije otkrila da je posjedovala fotografsko pamćenje, što joj je omogućavalo da s lakoćom pamti scenarije. "To je postalo nemoguće," izjavila je oskarovka. "Budući da imam fotografsko pamćenje, trebam stroj koji me ne samo uči mojim rečenicama, već mi i govori gdje se one nalaze na stranici."

British Independent Film Awards 2018 - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kako bi prevladala ovu prepreku, Dench se oslanja na pomoć prijatelja. Još 2021. godine ispričala je za Vision Foundation kako joj prijatelji naglas čitaju scenarije, ponavljajući rečenice iznova i iznova dok ih ne zapamti. "Morate pronaći način da se krećete i prebrodite stvari koje su vam teške", objasnila je. "Nadam se samo da ljudi neće previše primijetiti ako su sve rečenice potpuno beznadne!"

Unatoč ovim preprekama, Dench je ostala aktivna koliko god je to bilo moguće, posuđujući glas u projektima i pojavljujući se u manjim ulogama, dokazujući da talent nadilazi fizička ograničenja. Njezina posljednja velika filmska uloga bila je u britanskoj drami "Allelujah", a na IMDb-u se navodi kao glas Titanije u kratkom filmu "Forgeries of Jealousy".