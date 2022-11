Julia Fox odgovorila na kritike zbog veze s Westom: 'Ne želim ponovno biti s nekim poznatim'

Glumica i model Julia Fox (32) u novom je videu rekla kako je s reperom Kanyeom Westom bila samo da ga makne od bivše supruge Kim Kardashian.

Na društvenim mrežama su ju nekoliko puta optužili da je izlazila s ženomrscem i antisemitom, a ona je sada na te komentare odgovorila.

- Pala mi je ta misao na pamet i rekla sam: 'O moj Bože. Možda ga mogu maknuti od nje. Mislila sam: 'Možda mu mogu odvratiti pažnju, jednostavno ga navesti da me voli.' I znala sam da ako itko to može, to sam ja, jer kad nešto odlučim, to i učinim - rekla je.

Dodala je i kako je Kim Kardashian prije nekoliko godina kupovala odjeću njezinog brenda i da od tada ima ljubavi prema njoj i njezinim sestrama, kako ih ona naziva 'velikom trojkom'.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Njihova veza završila je kada je Kanye počeo objavljivati objave usmjerene bivšoj suprugi i njezinom tadašnjem dečku Peteu Davidsonu, za kojeg nikada nije imao lijepe riječi.

- Slao mi je poruke. Nisam baš odgovarala. Pomislila sam: 'Ne želim se ponovno spetljati sa slavnom osobom. Od toga nikad ništa. Pomalo su dosadni, kao da nisu ono što misliš da će biti. Zvučala sam gotovo jednako glupo kao vi govoreći da sam trebala učiniti nešto da ga zaustavim. Kao što? Nije uspjelo i sada smo ovdje, ali bez obzira na to, stvarno duboko poštujem čovjeka kao umjetnika. Ne želim o tome. Ne želim cijelu njegovu karijeru svesti na njegove stvarno loše trenutke - rekla je.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

