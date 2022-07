Ne treba joj majica, a ni gaćice: Kanyeova bivša opet privukla pažnju odvažnom kombinacijom

Američka glumica i influencerica Julia Fox (32) je nakon šestotjedne veze s reperom Kanyeom Westom (44) preko noći dobila ogromnu medijsku pozornost. Nakon prekida s poznatim reperom nastavila je plijeniti pažnju svojim specifičnim modnim odabirima.

Fox vrlo često u svojim odjevnim kombinacijama stavlja naglasak na svoj ravni, isklesani trbuh a to postiže nošenjem hlača izrazito niskog struka.

Tako je ponovno zaprepastila mnoge posljednjom kombinacijom. Fox je odabrala crne kožne hlače ekstremno niskog struka i uparila ih sa crnim kožnim gornjim dijelom kupaćeg kostima. U istom tonu odabrala je crnu kožnu torbicu, crne cipele na visoku petu i velike sunčane naočale.

Osim pomalo ekscentričnog stila čini se da se glumica također voli i dobro našaliti na vlastiti račun. Još prije nego što su je paparazzi 'ulovili' u ovom crnom kožnom izdanju glumica je na svojem Instagram profilu objavila istu tu odjevnu kombinaciju ali se odlučila poigrati u Photoshopu. Naime, našalila se tako da je od sebe napravila kentaura, grčko mitsko biće koje je napola konj a napola čovjek.

Glumica i influencerica sve češće odabire crnu i tešku šminku na kapcima pa to polako postaje njeno prepoznavajuće obilježje. U njenim odjevnim kombinacijama često uzima inspiraciju iz BDSM zajednice.

Podsjetimo, Julia je bila u vezi s Kanyeom oko mjesec dana te su nakon prekida ostali u dobrim odnosima, a za vezu s njim je rekla da je 'nešto najbolje što joj se moglo dogoditi'.

-Dušo, hodala sam s milijarderima cijeli svoj odrasli život, budimo realni. Stvarno me nije briga. Samo mi je stalo do toga da stvaram svoju umjetnost i stavljam stvari u svijet. To mi je sada više uzbudljivo nego kako me ljudi doživljavaju. kao pogled na mene- izjavila je Julia nakon prekida.

