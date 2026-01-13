Obavijesti

POTRESNA SVJEDOČANSTVA

Julia Iglesiasa optužuju za seksualno zlostavljanje: 'Osjećala sam se prisiljenom'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Dvije bivše zaposlenice legendarnog španjolskog pjevača tvrde da su tijekom 2021. godine bile izložene seksualnom uznemiravanju, zloporabi moći i ponižavanju u njegovim luksuznim rezidencijama

Dvije žene koje navode da su 2021. godine radile za slavnog španjolskog pjevača Julia Iglesiasa optužile su ga za seksualno zlostavljanje u njegovim vilama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima. Riječ je o kućnoj pomoćnici i fizioterapeutkinji koje opisuju atmosferu straha, kontrole i sustavne zloporabe moći, piše EuroNews.

Optužbe su objavljene u istraživačkom izvještaju portala elDiario.es, nastalom u suradnji s Univisión Noticias. Prema navodima novinara, istraga je trajala tri godine te se temeljila na svjedočanstvima, dokumentima i dodatnim izvorima.

Žene, u izvještaju identificirane izmišljenim imenima Rebeca i Laura radi zaštite identiteta, tvrde da se zlostavljanje događalo u razdoblju dok su bile zaposlene kod pjevača, koji danas ima 82 godine. Rebeca je tada imala 22 godine i radila je kao čistačica u Iglesiasovim kućama u Punta Cani i Lyford Cayu, dok je Laura bila angažirana kao fizioterapeutkinja.

FILE PHOTO: Honorary degree recipient recording artist Julio Iglesias is recognized during Berklee College of Music's Commencement Concert in Boston
FILE PHOTO: Honorary degree recipient recording artist Julio Iglesias is recognized during Berklee College of Music's Commencement Concert in Boston | Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prema Rebecinim tvrdnjama, bila je prisiljena na seksualne odnose s pjevačem. U tim susretima, navodi, Iglesias ju je udarao i imao spolne odnose s njom bez njezina pristanka.

"Nisam imala mogućnost reći ne", ispričala je za novine.

"Osjećala sam se kao da me guraju da to učinim. Kao da je to nešto što moram prihvatiti. Bila je to neka vrsta podložnosti."

Laura opisuje drukčije, ali također uznemirujuće iskustvo, navodeći kako je tijekom dana bila izložena neprimjerenim dodirima i ponižavanju. Iako kaže da je u njezinu slučaju ponekad uspjela reći ne te da je Iglesias "do određene mjere" poštovao njezinu odluku, ističe da to nije vrijedilo za sve.

"Bilo je djevojaka koje nisu mogle reći ne. A s njima je radio što je htio", tvrdi.

Obje žene navode i da je tijekom navodnih seksualnih susreta često bio prisutan jedan od viših Iglesiasovih zaposlenika, što dodatno produbljuje ozbiljnost optužbi.

Julio Iglesias presented with Most Successful Latin Artist of All Time Award - London
Julio Iglesias presented with Most Successful Latin Artist of All Time Award - London | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

S druge strane, bivša nadzornica koja je radila za Julija Iglesiasa odbacila je optužbe, nazvavši ih "glupostima". Izjavila je kako prema pjevaču osjeća isključivo "zahvalnost, divljenje i poštovanje", opisujući ga kao "skromnog, velikodušnog i vrlo pristojnog gospodina koji poštuje žene".

Julio Iglesias smatra se jednim od najuspješnijih i najutjecajnijih izvođača u povijesti španjolske i latino glazbe. Prema podacima s njegove službene internetske stranice, prodano je više od 300 milijuna njegovih albuma na 14 jezika, čime se svrstava među deset najprodavanijih glazbenika svih vremena.

