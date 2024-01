Julia Roberts otkrila zašto nikad nije pristala na golišave scene

Holivudska glumica Julia Roberts (56) našla se na naslovnici časopisa Voguea, a u intervjuu je otkrila koji film skoro pa nije snimila te zašto se nije nikad skinula pred kamerama.

'Bilo mi je neugodno'

Za glumicu, jedna od najtežih stvari je bilo snimanje filma 'Notting Hill', u kojem je glumila glavnu ulogu.

- Bilo mi je tako neugodno! Mislim, razgovarali smo o ovome toliko puta, ali zamalo da nisam uzela tu ulogu jer mi se činilo...Oh, jednostavno je izgledalo tako neugodno. Nisam znala glumiti tu osobu - objasnila je Julia.

Imala je i probleme oko kostima koje je morala nositi u tom filmu.

- Moj vozač, ljupki Tomi, tog jutra sam ga vratio u moj stan. Rekla sam: 'Idi u moju spavaću sobu i uzmi ovo, ovo i ovo iz mog ormara'. I to su bile moje vlastite japanke i moja slatka mala plava suknja i majica i moj kardigan - ispričala je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Zbog djece nije snimala gole scene

Što se tiče golotinje u filmu, glumica je objasnila kako inače žene uvijek osjećaju pritisak zbog toga te da su njezini izbori vođeni njenom odgovornošću prema drugim ženama.

- Znate, nikada ne smijete kritizirati tuđe izbor. Za mene je odluka da neću skidati odjeću na filmu ili biti ranjiva na fizički način, odabir koji sam napravila sama za sebe - priznala je te dodaje kako je kasnije i zbog djece odlučila ne snimati gole scene.

Foto: MAY JAMES

- Znate da to nije ono što ja radim, stoga ako ćete me i pitati da takvo što napravim, morate znati da to mora biti ublaženo. Ja, kao mama troje djece, tako se osjećam - rekla je.

Inače, Julia je u braku sa snimateljem Dannyjem Moderom već 22 godine, a zajedno imaju troje djece, Hazela, Phinnaeusa i Henryja.