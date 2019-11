Julija iz 'Života na vagi': Želim krevet da imam gdje spavati...

Kada god se pogledam u ogledalo, nadjem gro stvari koje još treba doraditi, isklesati, utegnuti, finalizirati.... no kada se osvrnem unatrag samo dvije godine, moram reći da me fotografije kao ova prva ispune ponosom kada se nađu pored fotografije kao što je ove druga.... Da ponosom... na dosljednost...ustrajnost...no i male svakodnevno svakotjedne borbe a onda i pobjede....Možemo mi pričati kako je to lako...kako nije teško promijeniti životne navike, reći ću samo jedno; BULLSHIT!! No taj se bullshit isplati istrpiti...nadograđivati...Nije teško svima isto...Nekome je teško početi, nekome ostati na tom putu, nekome ne posustati kada dođu krize, razni stresovi, stagnacije...a vjerujte teško je i završiti...Sveee su to borbe koje nekada ne možete prikriti lažnim osmjesima, glumom...i nemojte... ako vam je teško odradite to...popričajte sa nekime...no nemojte to ignorirati... ako je nešto pogrešno i ako će vas nešto kočiti je ignoriranje svojih vlastitih osjećaja, misli, osvješćivanja sebe i svojih slabosti... DA BI POSTALI JAKI MORATE UVIDJETI KOLIKO STE SLABI... i ne bježite od toga i ne bježite od sebe...naučite voljeti sebe, a tek onda počnite raditi na najboljoj verziji sebe...Što god radili znajte da ima još onih koji vode iste borbe...neki su više ili manje uspješni...No ono što je bitno - niste sami...! ... svima koji su krenuli, ili tek razmišljaju o svojem prvom koraku ka najboljoj verziji sebe, samo poručujem BUDITE SVOJI i BUDITE JAKI!!! NO UVIJEK ALI UVIJEK BUDITE ISKRENI PREMA SEBI...Oprostite si failove, ne klonite ukoliko ste razočarali sami sebe... Sve su to koraci prema cilju i sve je to apsolutno normalno.. biti jak...biti slab... nekada se vratiti korak unatrag ne znači uvijek nešto loše...Taj korak unatrag daje vam samo veći prostor za zalet prema naprijed!! SRETNO !! ❤️🤗💪😎 #motivation #transformation #fitnesstranaformation #samokreni #nemanemogu #jerjaznamkajsubatonsi #fit #fitness #doit #youcandoit #jerjaznamkakoje #nijelakoalivrijedi

