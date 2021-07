Kuda god pošli, kao da nikada i ne odlazimo s tog mjesta gdje smo odrasli, jer su tamo spone koje nas vežu neraskidive, a ponekad se pretvore i u pjesmu kao što je 'Kampo Kaštelo' Jure Brkljače. Energičan, poletnog duha, i Jure nosi čežnju za mjestom u kojem je odrastao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zato je upravo 'Kampo Kaštelo' posvetio istoimenom kvartu, 'Ovu pjesmu posvetio sam svom kvartu, neobičnog imena 'Kampo Kaštelo', ljudima i svemu onome što je vezano uz njega, jer je sve to dio mene. Poseban naglasak stavio sam na Mornaricu, igralište koje je obilježilo moje odrastanje, kao i cijelom gradu Zadru u kojem sam rođen. Kod nas se kaže, tko je prošao život na Mornarici, može reći da je živio u Zadru.'.

Tako je Jure, na neki način, odao počast svome gradu i onima koji ga čine 'njegovim', te stavio pečat na najvažniji dio života provedenog u Zadru zbog kojeg je i on danas onaj koji jest, Jure Brkljača, a cijela priča nastala je u tek nekoliko minuta, 'Pjesma 'Kampo Kaštelo' nastala je spontano. Šetajući zadarskim Murajem, razmišljao sam kako bih volio imati pjesmu posvećenu mom gradu. Prenio sam to Rusu s kojim sam već prije pričao o odrastanju u raznim kvartovima. I onda me on za par dana nazvao i pitao: 'Kako se ono zove tvoj kvart?'. A petnaest minuta kasnije poslao mi je pjesmu 'Kampo Kaštelo', ispričao je Jure.

Ovo sve ne čudi, jer ga je sam autor pjesme Miroslav Rus itekako razumio, te mu nije bilo teško napisati pjesmu koja je za Juru od itekakvog značaj, 'Jedna lijepa, vesela i sjetna pjesma o kvartu u kome si odrastao. Sjetna jer nisi tamo, vesela zbog sjećanja koje te ispunjava radošću i željom da se jednom vratiš. Svi mi zapravo imamo neki svoj Kampo Kaštelo, zato mi i nije bilo teško razumjeti Juru i napisati mu pjesmu koja ga toliko raduje', potvrdio je Miroslav Rus.

Kako bi cijela priča bila potpuna urađen je i video spot, koji prati put nostalgičnog čovjeka, čiji su kadrovi također snimljeni u zadarskom kvartu Kampo Kaštelu, a sve to pod redateljskom palicom vrijedne ekipe Hit produkcije.

Vjerujemo da će se mnogi pronaći u ovoj glazbenoj priči i to na svoj, jedinstven način. Svatko će u njoj čuti 'svoju' pjesmu, svoj 'Kampo Kaštelo', o nepobitnoj istini koja u nama ostavlja neizbrisiv trag ognjišta iz kojeg smo protekli.

'Meni mnogo znači upravo ta pjesma i rekao sam da nikad neću moći Miroslavu Rusu zahvaliti za sve što je napravio, za sve prekrasne pjesme koje mi je napisao - jer baš svaka pjesma nosi priču o nekim trenucima koje sam proživio ili proživljavam - ali 'Kampo Kaštelo' mi je najjača', poručio je za kraj Jure.