Jure spasio Dajanu od ispadanja iz showa: 'Bitna nam je, želim je vidjeti kako gura do kraja!'

Kao kapetan crvenog tima, Goran je otkrio da su odabrali Juru - kandidata čiji se rezultat neće pribrojiti plavom timu na vaganju. Prvi je na vaganje došao Krunoslav, koji je priznao da ga um često blokira na vježbanju jer stalno misli kako nešto ne može napraviti. Na prošlom vaganju imao je 197,1 kilogram, a sada je vaga pokazala 3,4 kilograma manje, što je 1,7% tjelesne mase. Kruno je bio neugodno iznenađen, ali Mirna smatra da treba više hodati.

Iz crvenog tima prvi je došao Leonardo i objasnio da je njemu dobro kad ga naljuti Edo na treningu.

- Ljutnja mi je u jednu ruku prijatelj jer mi daje dodatnu snagu i motivaciju - rekao je Leo koji je na posljednjem vaganju imao 181,6 kilograma, a sad je izgubio 4,4 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase.

Irena je došla sljedeća i komentirala kako se dobro osjeća jer je okrenula pedalu na biciklu. Dodala je da se jako boji za svoj život pogotovo kad su im liječnici dodatno objasnili njihovo zdravstveno stanje. Posljednji put imala je 164,5 kilograma, a sada je izgubila 2,5 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. 'To je za mene veliki pomak, ali vidjet ćemo drugi tjedan', komentirala je Irena.

Mislav Šepić priznao je da ima veliku tremu jer je prošli put malo izgubio. Posljednji put imao je 166,3 kilograma, a nakon dva ciklusa izgubio je 2,2 kilograma, što je 1,3% tjelesne mase.

- Jako sam razočaran, očekivao sam da će biti više kilograma. Ne znam kako, držim se prehrane kao što su mi rekli, treniram, možda nisam dao maksimum, sad ću ići iznad svojih granica - rekao je.

Sljedeći je bio Pero, kojeg su liječnici upozorili na visoki tlak, no on smatra da posljednji tjedan nema više problema s tim. 'Perin je najveći problem baš to što smatra da nema problem', rekla je Mirna, a Pero je ponavljao kako ne može jesti povrće.

- Jednostavno ne ide u mene - rekao je Pero koji je na posljednjem vaganju imao 172,8 kilograma, izgubio je 4,6 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase.

Došao je Mislav Vlašić koji je otkrio da želi normalno živjeti, baviti se sportom i imati obitelj. Posljednji put došao je do 207,8 kilograma, sada je izgubio 5,5 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase.

- Prvi mi je cilj otići ispod 200 i onda dalje po ciljevima - rekao je samozatajni Mislav.

Na redu je bila Nina koja je priznala da nema atoma snage u sebi jer je sve boli i zbog toga je nervozna pa se ispričala svima ako im je malo išla na živce. Na posljednjem vaganju Nina je imala 130,8 kilograma, a sada je izgubila 3,7 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase.

Došla je Marsela i rekla kako joj u showu raste samopouzdanje.

- Svaki dan tu uspijem pobijediti sebe i onda mi taj ponos diže samopouzdanje - objasnila je Marsela i rekla kako je super što je tu okružena ljudima koji je razumiju. Prošli put Marsela je imala 170,4 kilograma, a sad je izgubila 2,6 kilograma, što je 1,5% tjelesne mase. Bila je zadovoljna jer je objasnila kako vani sigurno ne bi izgubila toliko.

Za Dajanu je trenerica istaknula da uvijek daje sve od sebe.

- Kad izađem, cilj mi je maksimalno poštovati sve što sam naučila ovdje i to primijeniti te kako opstati u tome jer će sigurno biti teško - rekla je Dajana koja je na prošlom vaganju imala 171,2 kilograma, a sada je skinula 1,6 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase.

- Rezultat je mizeran, razočarana sam i pogodilo me to - rekla je i odlučila razgovarati s trenericom i nutricionisticom jer je mislila da je dala svoj maksimum, a očito nije.

Ljube je prvo razgovarala koliko ju je šokiralo što su joj liječnici rekli da njezin organizam ima 80 godina, a tek su joj 33!

- Osjećam se zarobljeno u svom tijelu i donedavno se uopće nisam vidjela ovako kakva zapravo jesam, nisam se prihvaćala takvu kakva jesam; ranjiva, teška u svakom pogledu; ne samo fizički nego i psihički i nisam se dosad odlučila izboriti sa sobom - rekla je Ljube koja je prošli put imala 188,6 kilograma, sada je izgubila 3,2 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Na redu je bila Marie, a Jure je komentirao kako im je ona ponekad poput mame. Marie je posljednji put imala 115,5 kilograma, sad je izgubila 2,1 kilogram, što je 1,8% tjelesne mase. 'Zadovoljna sam jer sam s tim postotkom u zlatnoj sredini', komentirala je.

Goran je rekao kako je odmalena imao problem s težinom i da je zbog toga uvijek bio malo frustriran jer zbog debljine nije nikad bio najbolji ni u čemu, što mu je utjecalo na samopouzdanje. Dodao je kako mu je zato lijep osjećaj biti kapetan tima. Prošli put imao je 149,9 kilograma, sada je izgubio 5,1 kilogram, što je 3,4% tjelesne mase i, naravno, bio je jako zadovoljan.

Jure je otkrio kako ga je poraz u velikom izazovu baš pogodio i potom je pričao kako i dalje ne spava baš najbolje, ali da mu je psiholog pomogao. Dodao je kako mu je naporno biti 'ruka spasa' i da smatra kako je velika odgovornost to što može spasiti sebe ili nekoga drugog. Na posljednjem vaganju imao je 139,2 kilograma, sada je izgubio 2,8 kilograma, što je 2% tjelesne mase. Nije bio sretan, ali je dodao kako je svaki minus - dobar minus.

Anđela je bila pravi heroj gurajući bale u velikom izazovu, ali je priznala da je bila toliko ljutita na posljednjem treningu da je poželjela otići kući. 'I sama sebe nekad zapitam odakle mi takva snaga, kad padnem pogotovo', rekla je Anđela koja je prošli put imala 113,3 kilograma, izgubila je 1,3 kilograma, što je 1,1% tjelesne mase. Edo je rekao da to nije odraz njezina zalaganja ili truda, nego emotivnog pražnjenja te dodao: 'Ona je konstantno na vagi između otići ili ostati.'

Martin je pričao kako mu nije lako biti kapetan, ali da mu svi u timu pomažu te da uči od njih. Nina smatra da nije on premlad, nego da u timu neke osobe vole dominirati - poput Pere koji dosta pametuje te Dajane koja preuzima inicijativu.

- Vjerujem da ga živciraju jer živciraju i mene - dodala je Nina. Na posljednjem vaganju imao je 157,2 kilograma, sad je izgubio 3,1 kilogram, što je 2% tjelesne mase. 'Ovaj će tjedan morati duplo stisnuti', oštra je bila Mirna.

Na vagu je stigla Silvija koja je otkrila da sve u životu voli držati pod kontrolom, a to nije uspjela s kilogramima, što je frustrira pa se želi dovesti u red. Prošli put imala je 126,4 kilograma, a u drugom ciklusu skinula je 4,5 kilograma, što je 3,6% tjelesne mase. 'Valjda mi kapetan neće zamjeriti što sam ga prešišala', komentirala je u šali presretna Silvija.

Na današnjem vaganju plavi tim izgubio je 23,8 kilogramima, što je 1,9% tjelesne mase, a kako je crveni tim od toga odlučio oduzeti Jurin rezultat - izgubili su 21 kilogram, što je 1,7% tjelesne mase. Crveni tim bio je bolji - oni su izgubili 28,8 kilograma, odnosno 2,2% tjelesne mase.

Ispod crvene linije bila je Dajana i za nju je sve bilo gotovo, no Jure je odlučio iskoristiti 'ruku spasa', a Dajana ga je odmah zagrlila.

- Lijepo od njega što je to iskoristio na meni. Drago mi je i želim ostati još jer stvarno mislim da su dobrobiti ovog showa iznimne i da možemo puno naučiti u ovim ciklusima - rekla je Dajana, a Jure dodao:

- Jako je bitna karika za plavi tim, posjeduje i snagu uma i fokus koji rijetko tko ima u našem timu u tolikoj količini i iskreno - želim je vidjeti kako gura do kraja!

Ni u jednoj sezoni nije se dogodilo da kandidati u punom sastavu ulaze u treći ciklus, a hoće li im to biti dodatna motivacija za gubljenje kilograma - ne propustite pogledati od ponedjeljka, 2. listopada u 21.15 sati samo na RTL-u.