Juri je pala motivacija, a trener Edo nahvalio Marie: 'Inspiracija je svim ženama srednjih godina'

Održao se posljednji trening u 'Životu na vagi' prije vaganja, a Edo je malo zakasnio jer je bio na safariju pa su ne na prvu natjecatelji zabrinuli za njega. Danas je Mirna osmislila trening za dečke, a Edo za djevojke.

- Edo mi je jako falio, volim njegove treninge, Edu kao trenera i na tim treninzima najviše uživam - komentirala je Nina, a Edo je bio posebno veseo na treningu i nasmijavao je svoje dame.

Foto: RTL

Mirna je bila oduševljena kako Šepić izvodi vježbe i koliko se mentalno promijenio, a Edo je pohvalio Marie jer bi trebala biti inspiracija svim ženama u srednjim godinama. No ona je i dalje objašnjavala da ne može završiti u finalu jer ima mlađih od nje, no Edo ju je uvjeravao da može napraviti čuda.

- Koliko god ona žuga i kuka, drago joj je što je došla do ovdje i ima šanse ići dalje - rekla je Dajana.

Vlašiću je bilo drago što ga je Mirna pohvalila, a on je siguran da će nastaviti trenirati kad izađe iz showa, baš kao i Nina.

- Teško je povjerovati da u šest sezona nijednom žena nije pobijedila - rekla je Nina i dodala da trenutno ima najbolji postotak izgubljene tjelesne mase u kući.

Foto: RTL

- Nadam se da ću ostati do finala i mogu se vidjeti kao pobjednica - zašto žena ne bi pobijedila?! Možda to ne budem ja, ali ima još kandidatkinja koje bi to mogle biti i nadam se da će pobjeda ići u ženske ruke - dodala je.

Juri je motivacija pala.

Foto: RTL

- Ne mogu obavljati sve vježbe, imam prilagođene treninge, nije jednostavno kad znam kome sve moram parirati unutar kuće, demotivirajuće je - objasnio je i dodao: 'Leđa će diktirati moj daljnji tempo i ako se to pokaže da nije dovoljno, idem doma'.

Poslije treninga Edo je razveselio svoje dame jer ih je poslao na kupanje, baš kao i Mirna dečke.

Foto: RTL

No da se ne bi samo kupali, treneri su im pripremili mali izazov u kojem nije mogla sudjelovati Silvija zbog osvojenog imuniteta.

Foto: RTL

- Svatko će dobiti po dvije lopte, koje trebale potopiti - svaku jednom rukom i što dulje ih zadržati. Kome lopta iskoči izvan površine mora, ispada iz izazova - objasnila je Mirna, a Edo je dodao da najbolji među njima osvaja pola kilograma prednosti na vaganju.

Prva je odustala Nina i otišla plivati uvjerena da će tako prije izgubiti pola kilograma, a potom su redom ispadali ostali. U jednom trenutku Dajana je ostala sama s dečkima; Perom, Goranom i Vlašićem, no nije uspjela izdržati do kraja.

Foto: RTL

Ostali su Goran i Pero, koji je pričao kako mu trnu dlanovi i bole ga laktovi, no naposljetku je bio izdržljiviji od Gorana i pobijedio u izazovu.

Silvija je prva došla na vaganje i otvoreno rekla da nema ništa protiv kalkulacija.

Foto: RTL

- Treba se boriti za sebe! Nije da sam previše kalkulirala, ali zašto to ne iskoristiti kad se može?! - objasnila je Silvija koja je prošli put imala 101,8 kilograma, sad je dobila 0,9 kilograma, što je plus od 0,9% tjelesne mase.

Foto: RTL

Pero je rekao da neće kalkulirati jer si je Silvija, primjerice, srušila ukupni postotak.

Foto: RTL

- Nećakove riječi me guraju, želim još više pobijediti zbog njega, biti mu primjer i uzor - otkrio je Pero što ga motivira za finale osim natjecateljskog duha. Prošli put imao je 139,3 kilograma, sad je izgubio 1,2 kilograma, što je 0,9% tjelesne mase.

Foto: RTL

- Jedan od njegovih najlošijih rezultata - rekla je Mirna, no ima pola kilograma prednosti pa mu se na kraju pisalo 1,7 kilograma manje, odnosno, 1,2% tjelesne mase.

Nina je pričala o autoimunoj neurološkoj bolesti i da ima problema s desnom stranom tijela, kako joj je bilo lijepo trenirati samo s curama i vježbati jogu. Prošli put imala je 104,1 kilogram, izgubila je 2 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase.

Foto: RTL

- Nemam strah od ispadanja, sigurna sam da ostajem i vjerujem da će dosta ljudi imati loš rezultat jer se nisu baš pokazali u ovom ciklusu - rekla je Nina.

Foto: rtl

Vlašić je bio ponosan na sebe što se sada vidi da je izgubio na kilaži, što uživa u vježbanju. 'Veliki teret skinuo sam sa svojih leđa, imam puno više snage, sad sam i u formi zbog treninga i puno više vjerujem u sebe', rekao je Mislav koji je na posljednjem vaganju imao 174,4 kilograma, sad je izgubio 3,1 kilogram, što je 1,8% tjelesne mase.

Foto: RTL

Dajana uživa u svojoj Istri i iskreno kaže kako nije bila sigurna da će dogurati ovako daleko u showu, cilj joj je bio doći do pola ciklusa.

Foto: RTL

- Ovo je definitivno bila dobra odluka da se uključim u ovaj proces. Postigla sam puno, skinula velik broj kilograma i držim si fige da tako nastavim i vani - rekla je Dajana koja je prošli put imala 142,7 kilograma, izgubila je 2,6 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase.

Foto: RTL

Goranu su prva dva dana na Brijunima bila malo teška jer su ga previše posjetila na dom, ali potom se zbrojio i vratio u realnost.

- Tenzije se u kući jesu smanjile, ali opet smo razdvojeni na crvene i plave - rekao je, odlučan da ovaj put ustraje u zdravom životu i nikada se više ne vrati na staro. 'Želim živjeti što dulje i to vrijeme provesti s obitelji i djecom', rekao je bivši kapetan crvenog tima koji je prošli put imao 121,2 kilograma, a koliko sada ima - ne propustite pogledati u novoj epizodi.