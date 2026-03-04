Obavijesti

IMA NOVI ALBUM PLUS+

Jurica Pađen za 24sata: 'Ne želim biti proizvođač hitova. Još vjerujem u melodiju koja traje'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 6 min
Zagreb: Glazbenik Jurica Pađen | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nakon sedam godina tišine Aerodrom je objavio album Pali motore. Uoči velike promocije u Boogaloou, Pađen govori o pauzi, Beatlesima, gitari, publici koja se promijenila

Nakon sedam godina tišine, Aerodrom je objavio novi album simboličnog naziva 'Pali motore'. Dugoočekivani album predstavljen je u prostorijama Croatia Records gdje su se okupili prijatelji, kolege i novinari kako bi poslušali nove pjesme benda koji je obilježio generacije. Naime, "Aerodrom" je ponovno upalio motore i to doslovno. Album je stigao nakon više od sedam godina diskografske pauze, ali s istom onom energijom po kojoj je bend prepoznatljiv još od kraja sedamdesetih. Riječ je o nastavku njihove rock priče koja i dalje pronalazi put do publike kroz nove pjesme i koncertne nastupe.

