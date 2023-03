Justin Bieber otkazao je većinu datuma svoje svjetske turneje, uključujući i one europske

Justin Bieber danas slavi svoj 29. rođendan, a nedavno je objavljeno kako je otkazao većinu koncerata u sklopu dugo očekivane svjetske turneje.

Bieber je jedan od najprodavanijih glazbenih umjetnika svih vremena, s procijenjenom prodajom od preko 150 milijuna ploča diljem svijeta. Njegovi obožavatelji diljem svijeta veselili su se nadolazećoj svjetskoj turneji, ali nažalost Justin je otkazao većinu datuma.

Foto: Instagram

Pjevač još nije komentirao vijest, no službene web stranice za ulaznice poput Ticketmastera ažurirale su svoje stranice koje su ukazale na to da su koncerti otkazani. Svi prethodno navedeni datumi turneje na službenoj stranici Justina također su uklonjeni.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Razlog za otkazivanje tek treba biti objavljen, no on je još ranije otkazao svoju turneju u Aziji u studenom prošle godine zbog zdravstvenih razloga. Pjevač je otkrio da ima Ramsay Hunt sindrom sredinom lipnja prošle godine.

U videozapisima koje je objavio na društvenim mrežama, moglo se vidjeti kako je imao poteškoća da trepne, nasmiješi se ili pomakne desnu nosnicu.

Kasnije se, u rujnu, vratio na pozornicu, ali turneja je prekinuta nakon koncerta u Rio de Janeiru.

Foto: Instagram/Justin Bieber

- Nakon što sam izašao s pozornice, iscrpljenost me je nadmašila i shvatio sam da svoje zdravlje moram učiniti prioritetom. Dakle, zasad ću se odmoriti od turneje. Bit ću u redu, ali treba mi vremena da se odmorim i oporavim - rekao je nakon tog nastupa.

Na njegove hitove 'Baby', 'One Time', 'Believe' i 'Sorry' obožavatelji će morati još neko vrijeme čekati.

Foto: Paul Lapid/Press Association/PIXSELL

Inače, kanadskog pjevača otkrio je američki diskografski direktor Scooter Braun (41), a 2008. je potpisao ugovor s 'RBMG Records'. Samo dvije godine kasnije, objavio je pjesmu 'Baby' koja je postala najprodavaniji singl svih vremena u SAD-u.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Justin je 2015. s Jackom Ü surađivao na pjesmi 'Where Are U Now' koja je osvojila Grammyja za najbolju plesno elektroničku snimku. Četiri godine iza, za country album '10 000 Hours' dobio je drugu nagradu Grammy za najbolji country duo/grupnu izvedbu.

