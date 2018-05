Justin Hartley: 'Obožavateljica me seksualno napastovala...'

Nikada nisam vidio tu ženu. Ne poznajem je. Prepoznala me i počela vrištati. Poludjela je. Nakon što je dotrčala do mene počela me ljubiti, ispričao je šokirani glumac, a prenosi People.

Justin Hartley (47) večerao je s prijateljima u čikaškom restoranu kad mu je prišla nepoznata žena i nasrnula na njega. Pokušao se, tvrdi, odmaknuti i molio je da se udalji te da poštuje njegov privatni prostor, ali obožavateljica je bila uporna.

- Rekao sam joj da ne može samo tako prilaziti nepoznatim ljudima i stavljati im svoje usne na lice. Da sam ja to učinio njoj završio bih u zatvoru. Molio sam je da ne radi to - nastavio je Justin svoju priču i dodao:

- Upozorio sam je da nikad više to ne radi.

Nepoznatoj obožavateljici je, tvrdi glumac, bilo izrazito neugodno nakon njihovog 'razgovora' pa se povukla. Ipak, očito nije shvatila poruku, kaže Hartley, pa se kasnije ponovno vratila do glumčeva stola i zatražila ga zajedničku fotografiju.

- Odbio sam je. Inače nemam problema s time, ali nisam se želio fotografirati nakon što me ta ista žena seksualno napastovala - istaknuo je. Žena ga je na to izvrijeđala i otišla.

Hartley je poznat po ulogama u serijama 'This Is Us', 'Ljubavnice', 'Osveta' i 'Smallville' te filmovima 'Zločeste mame 2' i 'Another Time'.

U braku je s glumicom Chrishell Hartley (36). Od kolegice Lindsay Hartley (40) razveo se 2012., nakon osam godina braka, a imaju kći Isabellu Justice (13).