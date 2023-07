Jusuf Nurkić odgovorio je svom ocu: 'Zlostavljao je mene i moju majku, on je ljudski ološ...'

Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić (28) proteklog se vikenda vjenčao s dugogodišnjom djevojkom Eminom Đurić. Glamurozno vjenčanje se održalo u Dubrovniku, na tvrđavi Lovrijenac. Ubrzo nakon vjenčanja oglasio se Jusufov otac Hariz Nurkić, koji tvrdi da nije bio pozvan na vjenčanje. Sada se oglasio i slavni košarkaš Portland Trail Blazersa, koji je rekao da ne želi trošiti previše riječi na svog oca.

- Majka, buraz, djed. O biološkom ocu nasilniku, zlostavljaču moje majke kojoj od udaranja bubreg otkazuje. Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku cijeli život je iz vrlo ozbiljnih i realnih stvari odstranjen iz naših života. O ljudskom ološu kad dođe vrijeme. Moja porodica jesu ovi ovdje na videu - napisao je košarkaš putem Facebooka.

Košarkaš je objavio i fotografiju sa svojom obitelji i suprugom Eminom.

Hariz se prije nekoliko dana oglasio za Avaz, a razočaralo ga je to što ga sin nije pozvao na ceremoniju.

- Eto, dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju utjecati drugi faktori, tako da, vjerojatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerojatno, i moj sin stidio svega toga - rekao je. Njih dvojica nisu u dobrom odnosu već nekoliko godina, a Hariz je otkrio i zašto je došlo do toga.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Prije pet godina sam imao emboliju pluća i Jusuf mi tada čak nije došao u bolnicu. Nije me nikad pitao imam li ja čime kupiti lijekove koje moram piti zbog te embolije. Dao Bog da on imao bilijune, a ne milijune, ali, ako ima nesporazum, mora se razgovarati. Tada su i nastale nekakve nesuglasice, ne znam ni ja, iskren da budem, zbog čega. Nešto se naljutio, ne vidim razlog. Ja sam čitav život posvetio borbi za obitelj. Ipak, u životu se ne vrati sve onako kako zaslužujete - rekao je pa dodao kako je svakako proslavio vjenčanje svog jedinog djeteta.