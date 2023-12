Kad ih Grubnić sredi: Fabijan u čipki, Bilman u šljokicama, a Ridjan i Mešin ogrnuti u baršun

Muški dio članova žirija i voditelji Supertalenta ovog su tjedna zablistali kao nikada dosad.

Fabijanu Medvešeku crno odijelo izvezeno zelenom čipkom stoji kao saliveno. Davor Bilman je uskočio u ljubičasti smoking, istaknut sitnim šljokicama i s naglašenim sjajem.

Foto: Nova Tv

Baršun za voditelje

Voditeljski dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan ovog se puta ogrnuo u baršun. Mešin se odlučio za zeleno baršunasto odijelo, a Frano je uskočio u plavo.

Foto: Nova Tv

Naravno, zalužan za ovo je stilist Marko Grubnić

- U ovim polufinalnim emisijama moja vizija je glamur, red carpet, da to bude jako holivudski i oskarovski. Igramo se i detaljima, pa je primjerice tako Bilman u prošloj emisiji nosio naočale. Volim gledateljima donijeti veliku dozu glamura u njihove domove. Volim i da muškarci vide da nije sve samo u trapericama i košulji, da se i oni mogu jako lijepo i glamurozno obući, da mogu izgledati senzacionalno, kao naši voditelji i muški članovi žirija. Moram priznat da mi je to veliki izazov, ali i još veće zadovoljstvo, ogroman gušt. Dečki su poprilično zadovoljni, među nama vlada sjajna prijateljska i zabavna atmosfera. Oni se jako vesele svakoj novoj emisiji jer jedva čekaju da vide što će obući. Ja im uvijek pripremim nekoliko opcija, a odlučimo se za onu u kojoj se oni najbolje osjećaju - otkrio je Grubnić.

Bilmana kostimi vesele

A tko se najviše veseli njegovim stajlinzima?

Foto: Nova Tv

"Nekako mislim da se Bilman najviše veseli, iako moram priznat da su svi četvorica izuzetno veseli i zadovoljni. Igor se možda već navikao, jer smo u tom stilu već odradili dvije sezone 'Plesa sa zvijezdama', pa je on dobio svoj prepoznatljiv stil što se tiče odijela i izgleda na televiziji. To njemu sjajno stoji, on je toliko šarmantan i naš televizijski James Bond, koji baš sve sjajno iznese", ponosno kaže.