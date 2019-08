Kad je Bob bio Bobby: Pogled u svijet poznatog pjevača Dylana

Od prvoga koncerta Boba Dylana (78) u ljetnom kampu za dječake do recentne turneje, prijatelj iz djetinjstva legendarnog glazbenika na sve je imao pogled iz prvog reda.

Sada je Louie Kemp (77) odlučio i druge upoznati s mitologijom o Bobu Dylanu u obliku memoara objavljenih ovaj tjedan. Upoznali su 1953. dok je Dylan još uvijek bio Bobby Zimmerman, dvanaestogodišnjak s gitarom od koje se nije odvajao.

Bilo je to u židovskom kampu u šumama sjevernog Wisconsina kamo je Dylan stigao s druge strane granice iz obližnjeg rudarskog gradića Hibbinga u Minnesoti u kojemu je rođen. Dvojac se ondje zbližio i zajedno sudjelovao u mnoštvu nepodopština, uključujući i krađu automobila. Dylan je već tada bio uvjeren u svoju sudbinu.

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

- Uvijek je govorio i meni i ostalim 'klincima' da će postati rock zvijezda. To je ponovio toliko puta da sam mu na kraju i povjerovao. Imao je prirodan glazbeni talent i nevjerojatnu motivaciju - kazao je Kemp.

Ostalo je povijest, no Kemp je osjetio potrebu da na papir stavi svoju jedinstvenu perspektivu na Dylana u knjizi 'Dylan & ja: 50 godina pustolovina' pošto je imao uvid u razvoj njegove prebogate karijere.

- Bilo bi sebično da sve te priče i avanture ponesem u grob - rekao je.

- Njemu je sa mnom bilo ugodno jer nisam bio koristoljubiv. Vjerovao mi je baš kao što sam ja vjerovao njemu. Ali u njegovom slučaju, to je bilo važnije. Jednom kad postanete slavni teško je stvarati nove prijatelje kojima posve možete vjerovati. U našem slučaju korijeni su bili toliko duboki da to nije bilo u pitanju - ispripovijedao je.

Kemp je opisao kako je njegov prijatelj Bobby Zimmerman na sveučilištu u Minnesoti postao Bob Dylan i kako se preko Madisona u Wisconsinu i Chicaga domogao boemskoga njujorškog Greenwich Villagea. Dylan se brzo istaknuo na živopisnoj folk sceni u Villageu, a potom i uzdigao do slave kada ga je Joan Baez počela pozivati da svira na njezinim koncertima.

Foto: YouTube

- Prva njegova autorska pjesma koju sam čuo bila je 'Blowin' in the Wind' i tada sam pomislio: 'Moj Bože, on je to napisao?'. Svi smo ostali bez teksta. Pjesme su dalje samo izlazile iz njega, kao voda iz slavine - prisjeća se Kemp u razgovoru za AFP.

Nije prošlo dugo prije nego što ga je Dylan pozvao da ga posjeti na istoku. Bio je i u Meksiku na snimanju filma 'Pat Garrett i Billy the Kid' u kojem je Dylan i glumio i napisao glazbu, uključujući klasik 'Knockin' On Heaven's Door'. Pratio ga je i na Dylanovoj slavnoj povratničkoj turneji "Tour '74."

Dylan, tada već superzvijezda, potom ga je pozvao da producira njegovu turneju 'Rolling Thunder Revue', nedavno prikazanu u dokumentarcu Martina Scorsesea, na kojoj je zajedno s drugim glazbenicima poput Joni Mitchell svirao u manjim gradovima za sve one koji nisu mogli do ulaznica na njegovim velikim koncertima.

Foto: Ki Price/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- On nema ego kao većina ljudi u industriji zabave. Moram mu odati priznanje za to. Slava ga nije dotaknula, uvijek je ostao čvrsto za zemlji - kaže Kemp o svojemu starom drugu.

Kemp u knjizi navodi brojne zabavne anegdote, među kojima i onu kada je jedne večeri slavni Marlon Brando 'pozelenio' jer se prejeo hrena na tradicionalnoj židovskoj večeri. Prisjeća se i kako mu je Dylan bio kum na vjenčanju 1983. godine, iznenadivši goste nastupom.

- Naš je odnos kao bilo koji odnos dvojice prijatelja. Samo što je jedan od njih Bob Dylan. Ali za mene je on ostao Bobby Zimmerman - kaže Kemp.