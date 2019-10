'Kad nestane novca i morala, pjevačice se okreću prostituciji'

Višnja Vitas (52) najstarija je hrvatska folk pjevačica koja je prve narodnjačke korake napravila "Kod Mome", gdje je i ostala 35 godina. Držeći svog psića u rukama, kojeg joj je i poklonio gazda Momo, kaže: "Atos je jedini muškarac koji se u mom životu uspio zadržati deset godina. To vam je tako kada skoro cijeli život pjevate po kafanama".

Foto: Privatni album

U njezinu malom šarenom dućančiću, preko puta škole u zagrebačkom Sopotu, svake minute ušetaju dječica zveckajući kunama: "Dobar dan, teta Višnja, ja bih kao i obično..."

- Nemam svoju obitelj, ali volim reći da zahvaljujući ovoj trgovini imam barem 300 djece - kaže nam nasmijano Višnja. Prodaje slatkiše ne bi li si osigurala jednoga dana kakvu-takvu mirovinu.

- Znate, moja majka je vječno razočarana onime čime se bavim. Kad je doznala da pjevam narodnjake po klubovima i kafanama, pitala me: 'Kada se misliš prestati baviti tim ciganskim poslom'. Onda sam otvorila ovaj dućančić pa mi je rekla: 'Divno, sad si se uhvatila i šiptarskog posla' – priča nam veselo Višnja. Pjevačke početke krila je od obitelji.

- Rekla sam im da sam se zaposlila kao pomoćna kuharica. Na poslu bih jaknu ostavljala kraj roštilja da upija miris dok bih ja pjevala. Jedino je mami bilo čudno kako sam dnevno znala zaraditi i do 600 tadašnjih njemačkih maraka – rekla je. Pojasnila sam je i kako se toliko dugo uspjela održati u tom poslu.

Foto: Privatni album

- Težak je to kruh, iako sam na početku mislila kako radim što volim i još me za to nagrade. No to je kruh bez sigurnih primanja. Nekad noću zaradite ono za što se netko muči cijeli mjesec, ali ima perioda kad su napojnice skromne. S godinama sam naučila kako živjeti s takvim oscilacijama u primanjima i nikad nisam ostala bez novca. No mnoge pjevačice pokleknu u doba 'suše' - priča Višnja. Pojasnila nam je kako zbog toga kafanske pjevačice dijeli u nekoliko grupa.

- Uz one koje znaju pjevati i nositi se s tim poslom ima puno onih koje se trude da budu pjevačice, ali im to ne ide. One koje baš i ne volim su pjevačice kojima u periodu kad ponestane bogatih napojnica ponestane morala. Počinju tada brkati pjevanje s prostitucijom, koju prezirem. Takve nikad neće biti kvalitetne pjevačice i nisam još doživjela da je neka takva sretno završila. Mi smo mala zemlja i priča se brzo širi pa onda ne mijenjaju samo grad nego i državu - otvoreno će Višnja.

Foto: Privatni album

Iskreno govori i što joj je na pameti kada ulazi u klub i krene na binu.

- Cilj mi je uvijek isti da što više zaradim kako bih imala za najam, režije, auto, hranu, za mog Atosa. Uz pjevanje, glumu i dućančić udomljavam i životinje pa svaki višak dajem za hranu nezbrinutim psima i mačkama. Nekad sam bila ljubiteljica janjetine, no ne mogu plakati nad životinjama i onda meziti janje, tako da sam zadnjih pet godina ustrajna vegetarijanka – kaže Višnja. Najdraže joj je što je današnja publika mlađa, ali kaže nekako i pristojnija.

- Kad mi kažu teta Višnja, nasmijem se od srca. Nedavno me tražilo 15-ak mladića. Pitam ja od kuda me znaju, a jedan kaže: 'Slavim rođendan pa mi je mama rekla da pitam pjeva li Višnja ‘Kod Mome’, ako pjeva, da će to biti fešta za pamćenje' - priča Višnja. Inače, narodna glazba nije njezin prvi izbor, no kaže da ju je propjevala zbog dobre zarade.

- San mi je snimiti duet s Let 3, a u mladosti sam bila luda za Blondie. Cijela soba mi je bila u njezinim posterima. Kad me pitate što sebi za dušu puštam, moram reći da mi je tu Marija Šerifović broj jedan, no volim naše domaće izvođače poput Tonija Cetinskog, Graše... - rekla je.

Foto: Privatni album

Kaže kako se ljudi ponekad začude kada čuju da noću pjeva po kafanama.

- Kažu mi: 'Joj, pa vi ste tako simpatična i normalno izgledate'. To me jako nasmije jer mogu misliti kako si zamišljaju folk pjevačice. Znate da sam htjela biti zvijezda, bila bih, no nisam se htjela svega odricati jer to nisam ja. Za zvjezdani status nije dovoljno od šest do osam sati pjevati noću pred publikom, što ja i danas prakticiram. Na glasu se vidi taj trag umora, nadglašavanja s kafanskim žamorom i duhanom – kaže Višnja, koja je u međuvremenu postala i glumica. Vedran Ćorluka (33) i njegova Franka (26) su, kaže, zaslužni za njezinu glumačku karijeru.

- Oni su me upoznali s kazališnim producentom Marijem Gigovićem. Ćorluka me zna još iz djetinjstva jer je odrastao tu u kvartu i uvijek bi mi govorio da sam mu najsimpatičnija pjevačica. I tako sam se dopala i Mariju, koji je za diplomski radio predstavu o meni. Tako je nastala predstava 'Folk Acts' Saše Božića i Petre Hrašćanec. Ondje sam pjevala i glumila s Natašom Dangubić. Danas glumim u Kerempuhu i ITD-u - kaže Višnja. Pitali smo je i koja je najveća razlika između glumaca i pjevača.

Foto: Privatni album

- Oni imaju sve organizirano od šminke, kostima, teksta i nemaju doticaj s publikom. Ja kao pjevačica sam potpuna suprotnost tome. Nemam ništa organizirano i imam posla i s pijancima. Kad nastane frka u kafani, Momi mi obično kaže: 'Ajde ti to riješi, bolje ti nego ja'. I onda odem, glavnim akterima šapnem par riječi na uho i smire se – nasmijano će Višnja. Dodaje kako se svega nagledala u noćnom životu: “Žene su vam gore od muškaraca po tom pitanju, a gledala sam muškarce koji su dolazili s djevojkama pa se vraćali s njihovim majkama, gledala sam i one koji su dolazili sa ženama i imali s njima djecu pa ljubovali s njihovim sestrama... Za mene zauzeti muškarac ne postoji kao muškarac”. Za gazdu Momu ima samo riječi hvale.

- On je jedini koji me nikad nije lagao ni prevario. Nije tip koji dijeli šakom i kapom, ali što kaže, to i napravi i to je najveće bogatstvo. S njim znate na čemu ste. Mnogi gazde obećavaju brda i doline, a kada ujutro dođe vrijeme za naplatu, oni nestanu - kaže Višnja. Pitali smo je može li izdvojiti jednu pjesmu kao svoju najdražu pa kaže: "Ti je ne znaš, a zove se 'Ostala je pjesma moja'." A najdraža joj je jer u nekoliko stihova opisuje njezin život. S tim stihovima nas je i ispratila iz svoje trgovine: "Pjevala sam dugo, dugo, voljela sam ludo, ludo, svaku pjesmu, svaki stih u njoj...".

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Vladari noćnog života