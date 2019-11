Kod njega su pili nogometaši, a narodnjake mu je 'prodao' Vuco

U velikom istraživačkom serijalu 24sata otkrivamo sve tajne noćnog života u Hrvatskoj. Kako napraviti profitabilan lokal, koliko se može zaraditi, koliki su honorari za pjevače, kako se nose s inspekcijama i policijom otkrili su nam vlasnici naših najpoznatijih klubova.

- To je surova borba za opstanak. Za otvoriti klub od 500 kvadrata, bez ikakvog programa i zaposlenika, treba vam minimalno milijun eura - rekao nam je poznati zagrebački ugostitelj Nenad Šepak. Dok su se u Saloonu okupljale poznate face i partijale do jutra, na drugom kraju grada, tamo negdje na izlasku, nicala je nešto drugačija priča.

Noćni klub “Kod Mome” često je bio posljednja postaja u izlascima Zagrepčana i onih iz okolnih mjesta, a vlasnik Momčilo Jović za potrebe kluba nabavio je vuka, zbog čega su dolazili i oni nezainteresirani za ovu vrstu glazbe. I trik s vukom je upalio, a “Kod Mome” se “hodočasti” i 35 godina kasnije. Tu je i druga strana priče, ona inspektora i Porezne uprave, koji gazde love u prekršajima. Od 188 klubova, koliko ih se nadziralo od početka 2019. do kraja rujna, kod njih 127, dakle više od dvije trećine, utvrđene su nepravilnosti.

Zvali su ga ‘Mali princ Folka’, ponekad i ‘kralj narodnjaka’; često su mu prijetili ali isprazno, rastezali ga po novinama da je antihrvatski element, da je od Osijeka napravio Palanku, a sve zato što je od OKS-a (Osječkog kluba studenata) krajem 90-tih godina napravio narodnjačku bazu noćnih izlazaka. Osječanin Alen Borbaš (48), poznati hrvatski karataš sa svjetskim odličjima, hrvatski ratnih dragovoljac i branitelj, vlasnik prve hrvatske zaštitarske tvrtke Borbaš Security na sve je samo odmahivao rukom.

- E sad baš njima u inat - govorio je Borbaš stojeći prkosno na ulazu u klub OKS prekriženih ruku na prsima na kojima se presijavao ogroman zlatni lanac s natpisom BORBAŠ.

Foto: Privatan album

'To sam mu kupio da mi ga znaju vratiti ako se izgubi', govorio je u šali tata Borbaš, ponosan na sina.

- Bio sam klinac od 16 godina, gimnazijalac, kada sam počeo raditi po disko klubovima kao zaštitar. Već sam tada godinama trenirao karate i bio sam dobar materijal za zaštitara. U to su vrijeme rokeri i pankeri bili aktualni u Osijeku. Nakon škole morao sam u JNA, ali sam iz nje pobjegao kada je počeo rat u Hrvatskoj i prijavio sam se u HV - rekao je i nastavio:

- Rat je za mene završio razmjenom nakon zarobljavanja iako sam još par godina bio u Vojnoj policiji. Kako su ratna događanja jenjavala tako se život ponovo vraćao u Osijek. Jedini veći klub koji je dobro radio prije rata, a i jedno vrijeme poslije rata bio je stara Tufna. U njoj sam radio kao zaštitar - prisjeća se Alen kojega smo našli u njegovoj sportskoj dvorani na treningu, obaveznom svaki dan.

Do 1997. Borbaš je radio kao zaštitar u sklopu tatinog kluba HUS Bodyguard, a onda je 1997. godine osnovao Borbaš Security i to je bila prva firma u Hrvatskoj koja je osnovana za tu djelatnost. Veoma brzo Borbaš security radio je u svim disko klubovima po Slavoniji, do Zagreba.

Foto: Privatan album

- Radeći po disko klubovima stekao sam veliko iskustvo o radu noćnih klubova; vidio sam što ljudi žele, što je bitno, kakve sadržaje nuditi. Morao sam ići na prekvalifikaciju i položiti nekoliko ispita u ugostiteljskoj školi jer sam jedino tako mogao otvoriti svoj kafić - otkrio nam je Borbaš.

Klub OKS (Osječki klub studenata) je osnovan 1985. godina. STUC je više puta pokušavao od tog kluba napraviti ozbiljniji noćni klub ali nisu uspijevali, a onda su pozvali Borbaša.

- Bila je 1995. godina kada smo potpisali ugovor o preuzimanju. Cijelog sam ga morao urediti jer je to tada bio samo običan podrum. Ali bilo je dosta potencijala - kaže.

Foto: Privatan album

Među prvima je počeo organizirati ozbiljnije studentske zabave, sada znane kao brucošijade. Utorkom su svirali osječki rock bendovi, a srijeda je u početku bila rezervirana za hip hop.

- Jako sam ga volio. To je bila glazba uz koju sam odrastao i htio sam je forsirati u klubu koliko god je moguće. Prvi nastupi hip hopera i natjecanja su bila u OKSu; Bolesna braća, Tram 11, Nered, Stoka, TBF, njihovi prvi nastupi van sredina iz kojih dolaze su bili kod mene. OKS im je bio čudo. Nekoliko godina kasnije, ta je srijeda postala za narodnu glazbu - otkrio je.

Foto: Privatan album

Radili smo svaki dan i radili smo atomski, prisjeća se Borbaš, priznajući kako je ono vrijeme bilo puno bolje za ugostitelje. Osijek je, kao i danas, imao jako puno studenata, bilo je love, ljudi su bili željni zabave, a OKS je srijedom nudio votku za 1 kunu i to nitko nije mogao vjerovati. Stalno je imao nove ideje.

- Prve go-go plesačice koje su krenule po hrvatskim klubovima bile su kod mene; neke Slovenke sam dovlačio svaki vikend, napravio im boks u lancima na šanku da mogu plesati a da ih nitko ne može dirati. Prve Playboy partije sam ja radio; praktično ih izmišljao. Dovodio Playboy ljepotice s duplerica i osmišljavao program - objašnjava.

Foto: Privatan album

Puno mu je u svemu pomogao i zaštitarski posao. Ionako je mnogo ljudi poznavao, ali je i neke s estrade čuvao. Oni su uvijek rado dolazili kod njega.

- Nikada nitko iz OKS-a, nakon održanog koncerta, nije otišao u hotel ili kući, uvijek su svi ostajali do jutra. Znalo je biti toliko gužva da je sa stropa kapala kondenzirana voda jer to je ipak bio podrumski prostor koji je bilo nemoguće do kraja izventilirati no, to nije nikoga smetalo. Što veća vrućina i kondenzacija to su cure bile ogoljenija - kaže Alen.

Foto: Privatan album

Poslije tambura, hip hopa i rocka, sve su češće dolazili i pop izvođači. Kaže da ni s njima nije bilo nikakvih problema.

- Dolazila je Severina s kojom sam dobar od njenih prvih dana pa je dolazila i mojoj mami za rođendan pjevati, Maja Šuput, Rozga, Alka Vuica ali i Vuco, Jole, Oliver... Masu sam ih nosio pijane na ramenu nazad u hotel i skrivao od medija da ih netko ne snimi takve - dodao je.

Foto: Privatan album

Tako, zapravo, čuva brojna tajne hrvatskih i srpskih zvijezda. Siniša Vuco (48) neprestano mu je govorio da želi kod njega imati koncert.

- Vuco je bio taj koji me je 1998. godine nagovorio da probam narodnjake dovesti u OKS. On je želio, ali to uopće nije bio moj đir. Tada sam od narodnjaka znao samo “Jorgovane” od Vesne Zmijanac i još par drugih - tvrdi.

Neko je vrijeme odbijao Vucu, no onda je nakon jednog koncerta u Bosni došao kod Borbaša. Pustio mu je koncert.

- Polijepio sam plakate s najavom njegovog koncerta u ponedjeljak i do srijede prodao više od 800 karata. Iduće srijede probao sam s Halidom Muslimovićem i isto toliko prodao. Tako je to nekako krenulo - objašnjava.

Foto: Privatan album

Pronašao je Dragu i Ljilju, dvoje Osječana koji su pjevali narodnjake, ali u početku su znali samo stare hitove. Oni su bili na repertoaru svake srijede ako nije nastupala neka zvijezda.

- Bilo je puno protivljenja Osječana jer tada nitko u Hrvatskoj nije radio narodnjake koji su bili fama. Stalno sam bio po medijima tada, prozivali su me da sam antihrvatski element, da će me zatvoriti, dići klub u zrak, slali su mi razne inspekcije, prijetili svime i svačime - rekao je Alen.

Foto: Privatan album

Otkrio je i da su brojni sportaši, političari, poduzetnici, mafijaši pa i kulturnjaci bar na jednu noć bili pjevači cajki u OKS-u jer, kada bi Dragin mikrofon krenuo po klubu, od čovjeka do čovjeka, nitko nije mogao odoljeti da ne otpjeva jedan stih. Kaže kako kod njega nije pjevala samo Ceca, iz razumljivih razloga.

- Kako je vrijeme odmicalo tako su ti narodnjaci postali bum i svi su zapravo na to htjeli ići ali nisu imali mjesto gdje mogu biti sigurni, gdje ih nitko zbog toga neće dirati, upucati i slično. U klub nije mogao svatko ući; samo stariji od 18, ništa tenisice i trenirke, samo dress code - dodaje.

Foto: Privatan album

Uskoro je organizirao i hostese koje bi plesale na šanku ako bi bilo dosadna atmosfera. Pjevač Drago znao je po večeri zaraditi i po tisuću eura bakše. Jedno vrijeme u OKS je dolazio i cijeli NK Osijek.

- Bilo da su igrali u Europi ili imali prvenstvo, oni su tu visili do 6-7 ujutro, odavde odlazili na treninge. Kad su se ovdje družili, pjevali i cirkusirali, tada su najbolje i igrali. Sjećam se bili su u Zagrebu na pripremama za repku, nazovu u 8 navečer i kažu da su večerali, kreću s vozačem u Osijek, da im čuvam vip ložu. Došli su iz Zagreba, cirkusirali do 5-6 ujutro, vozač ih stavi u auto, spavaju do Zagreba i ujutro kao da ništa nije bilo, a u 11 imaju trening - dodao je.

Foto: Privatan album

Naravno da je bilo i problema, no s ponosom Borbaš ističe kako je OKS bio najmirniji disko u Hrvatskoj.

- Imali smo nešto više problema početkom 90-tih jer ih je tada svuda bilo. Tada je bilo zezanje ‘ajmo u OKS na boks’. No, mi nikada nismo dozvolili nered i razbijanje. Potukli smo se milijun puta, bilo je tu svega, i vojske i zaštitara, znački ovih onih. Batina su se nadobivali dobrih, uzeli smo se oružja hrpu, a onda dođu njihovi zapovjednici moliti da vratimo oružje jer dečki moraju na teren. Tada sam bio u vojnoj policiji pa sam to mogao - kaže.

Foto: Privatan album

OKS je s godinama dosadio. Alen nije imao vremena za njega jer se posvetio sportu, a čini se da bez njega u OKSu nikome nije bilo zanimljivo.

- Počeli su slabiti i koncerti jer više nisam imao vremena dogovarati ih. Do 2011. - 2012. godine se radilo, a kasnije sve slabije. Sve je manje love bilo za izlaske. Sada su po klubovima sve klinci, a od njih nemaš ništa osim problema sa inspekcijama, prijavama, policijom i drogom - tvrdi.

