Kad sam postala vegetarijanka, roditelji su mislili da sam u sekti

<p><strong>Mirjam Lazzarich </strong>(19) je najmlađa natjecateljica ovotjedne 'Večere za 5 na selu'. Po struci je kuharica, a kako je vegetarijanka već dvije godine, kroz svoju je večeru publici predstavila vegetarijanski način prehrane. No večerom nije oduševila kandidate, a od<strong> Nikite</strong> je čak dobila ocjenu jedan. Iako je imala dobru namjeru, nije joj pošlo za rukom.</p><p>Kad ne kuha, Mirjam se opušta uz prakticiranje joge, meditaciju ili ples. Uz vegetarijanstvo je to ispunjava, no isprva joj se nije bilo lako suočiti s roditeljima koji je nisu podržavali u njezinom načinu života. </p><p>- Roditelji su mi vjeroučitelji i za njih je to neispravno, bilo im je teško prihvatiti da sam krenula na jogu i postala vegetarijanka. Sve im je to bilo čudno i pomislili su da sam u nekoj sekti jer se u kršćanstvu joga smatra lošim i demonskim. No kroz jogu sam postala svjesnija osoba i tako sam se upoznala s vegetarijanstvom jer tako podižeš svijest o tijelu i duhu - ispričala je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/vecera-za-5-na-selu/novosti/3909764/mirjam-se-suocavala-s-otporom-roditelja-kad-sam-krenula-na-jogu-i-postala-vegetarijanka-pomislili-su-da-sam-u-nekoj-sekti/" target="_blank"> RTL.hr</a>. </p><p>Roditelji su se brinuli za njezino zdravlje i manjak željeza, no devetnaestogodišnjakinja tvrdi kako je zabluda da se željezo može dobiti samo iz mesa. Nikome nije ništa zamjerila, a najveća potpora joj je baka. </p><p>- Ona je bila uz mene kad me roditelji nisu podržavali i ništa u životu ne može proći bez nje. Ona je mudra žena i dala mi je puno savjeta, ona je moj najveći učitelj u životu. Uvijek me savjetuje da budem svoja, da ne marim što će drugi reći i da na neki način dam doprinos ovom svijetu, kroz bilo što - rekla je mlada kuharica.</p><p>Mirjam bi željela postati instruktorica joge, ali i life coach.</p><p>- Čini me sretnom kad nekom pomažem i vjerujem da sam zato i ovdje - zaključila je. </p>