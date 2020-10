Nikita je dala 'jedinicu' Mirjam: Jelo je bez okusa, nedefinirano

Spomenka joj je dala ocjenu 8 jer joj se nije svidjelo glavno jelo, a Irena joj je dala nisku dvojku: 'Ništa mi se nije svidjelo, nažalost…'

<p>U srijedu navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćica je bila najmlađa natjecateljica tjedna, a njezine vegetarijanske delicije nisu bile po svačijem ukusu, što je rezultiralo i vrlo niskim ocjenama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica kuha u showu</strong></p><p>Devetnaestogodišnja <strong>Mirjam </strong>potrudila se najbolje što je mogla kako bi napravila ukusno vegetarijansko jelo, no ponekad i najbolja namjera ne ispadne onako kako je planirano. Iako je bila vrlo dobrog raspoloženja prilikom dočeka gostiju, što su svi pohvalili, njezin koktel dobrodošlice se nije svidio baš svima.</p><p>'Bio je čudan koktel, bio mi je šok i nisam ga mogao popiti, to je bila gazirana voda s lubenicom', komentirao je <strong>Željko</strong>. A kad se ekipa smjestila za stol i kad im je Mirjam servirala predjelo - rolice od tikvica sa slanutkom, mišljenja su se podijelila.</p><p>'Nije imalo nikakvog okusa, unutra je bilo nešto nedefinirano', složile su se <strong>Nikita</strong> i <strong>Irena</strong>, dok su<strong> Željko</strong> i <strong>Spomenka</strong> pomislili suprotno: 'Izgledalo je jako lijepo!'</p><p>I dok je Nikita opet bila glavna animatorica za stolom, domaćica je pred goste donijela svoje glavno jelo - lazanje od povrća. </p><p>'Sastav je bio dobar i lazanje su ukusne, ali su se presušile', lijepo je sročio Željko, dok je Irena bila nešto direktnija jer je imala i malu nezgodu dok je jela lazanje: 'Tijesto se presušilo i mislila sam da mi je pukao zub kad sam zagrizla komad tvrdog tijesta.'</p><p>Za desert Mirjam je napravila sirovu tortu od kakaa, lješnjaka i indijskih oraščića što se jako svidjelo Željku i Spomenki, a Irena i Nikita su opet očekivale nešto više.</p><p>'Torta mi se ne sviđa, ali malina ti je izvanredna', prokomentirala je Nikita na što su svi prasnuli u smijeh, iako je to bila oštra kritika na servirani desert. Kao iznenađenje večeri Mirjam je odlučila da zajedno s gostima meditira, ali zbog neozbiljnih kandidata njezina misija nije uspjela, pa su se svi opet od srca nasmijali. </p><p>Kada je došao red na ocjenjivanje, Željko je Mirjam dao ocjenu 9 jer mu je sve bilo dobro, osim koktela od lubenice. Spomenka joj je dala ocjenu 8 jer joj se nije svidjelo glavno jelo, a Irena joj je dala nisku dvojku: 'Ništa mi se nije svidjelo, nažalost…'<br/> No ako ste pomislili da je to najniža ocjena u večeri, prevarili ste se jer je Nikita Mirjaminu večeru ocijenila – jedinicom! </p><p>'Dajem ocjenu 1 zato što Mirjam nije ispunila očekivanja koja sam imala s obzirom na to da je išla u školu kuhanja', kazala je Riječka pjevačica. Tako je mlada Mirjam zaradila do sad najniže bodove – samo 20 bodova. </p><p><a href="https://rapcamp.24sata.hr/">Ostalo je još malo do kraja prijava: Prijavi se na Rap Camp i osvoji nagradu u vrijednosti 150.000 kuna!</a></p>