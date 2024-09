Kad se spoje rap i jazz: HRT-ov jazz orkestar priprema koncert u MSU-u s Edom Maajkom...

Novu koncertnu sezonu 'Glazbe HRT-a' otvaramo suradnjom s Edom Maajkom i tome se svi jako veselimo, rekao je umjetnički voditelj Jazz orkestra HRT-a i dirigent Miron Hauser, brat poznatog violončelista Stjepana Hausera.

S reperom će nastupiti u srijedu, 2. listopada u zagrebačkome Muzeju suvremene umjetnosti. Interes publike je velik pa je koncert već rasprodan, a svi oni koji su propustili kupiti karte moći će uživati u ovom neobičnom spektaklu u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija.

Foto: MARIJA ŠTILINOVIĆ/HRT

- To je Edo Maajka, slušamo ga cijeli život i već smo mnogo puta probali napraviti nekakve suradnje s njim, pa se to uvijek izjalovilo. Imamo Luku Žužića, koji je pisao dva albuma za Edu Maajku, pa se uvijek trudimo spojiti što više naših snaga. Hip-hop je nastao na istome mjestu gdje i jazz, u crnačkim getima, u Americi, to je samo nastavak te kulture. Samo smo spojili ono što je već spojeno - istaknuo je dirigent.

Jazz orkestar HRT-a dosad je surađivao s brojnim domaćim pop i rock glazbenicima, od Mangroovea i Darka Rundeka, s kojima je snimio i albume, do Psihomodo popa, Massima, TBF-a...

Foto: MARIJA ŠTILINOVIĆ/HRT

- Hip-hop nam nije stran, pa konačno ostvarujemo dugogodišnju želju, Edo Maajka i mi - rekao je Miron Hauser, koji s Lukom Žužićem i Brunom Matić potpisuje aranžmane Edinih hitova za jazz orkestar.

Poznati reper iza sebe ima sedam studijskih albuma i više od 150 pjesama. Već je 2002. pokorio glazbenu scenu u Hrvatskoj i regiji prvim albumom 'Slušaj mater'. Sljedeći album 'No sikiriki' stekao je kultni status, nakon kojega je Edo Maajka rasprodao Dom sportova u Zagrebu i zauvijek promijenio domaću hip-hop scenu.

Foto: MARIJA ŠTILINOVIĆ/HRT

Upravo drugi album slavi ove godine 20. obljetnicu od objavljivanja. Njegov posljednji album, nazvan 'Moćno', objavljen je u travnju 2022. i sadrži 11 pjesama. Ovaj album je poseban po nizu zanimljivih suradnji s drugim umjetnicima, poput Vojka V i Bude na pjesmi 'I Like To Dance', Rade Šerbedžije na pjesmi 'Moj put' te Cobyja i Dine Šarana na pjesmi 'Svaki čovjek'.

Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije osnovan je 1946. godine pod nazivom Plesni orkestar Radio Zagreba. Prvi značajniji nastup imali su 1962. godine na Bledu, a to je označilo početak nove ere orkestra, s fokusom na vlastiti repertoar.