Plesač Nicolas: 'Prije 17 godina sam odbio poziv u 'Zvijezde pjevaju', ali sad sam popustio'

Trinaesta sezona showa, osam parova, dva voditelja i tročlani žiri. Uskoro, točnije 30. ožujka, kreće show "Zvijezde pjevaju". Bivša misica Lejla Filipović, koreograf Igor Barberić, voditeljica Jelena Pajić, paraolimpijac Mihovil Španja, glumica Tara Rosandić, plesač Nicolas Quesnoit, glumica Dea Presečki i radijska voditeljica Ivana Mišerić spremni su pokazati svoje pjevačke sposobnosti. Sve pod paskom mentora. Nicolasa Quesnoita publika je već imala priliku gledati u showu "Ples sa zvijezdama". Prije 17 godina, kako nam je otkrio, odbio je poziv da sudjeluje u showu "Zvijezde pjevaju". Ovoga puta je popustio...

- Volim izazove pa sam pristao. Nadam se da ću pokazati svoje pjevačke sposobnosti, iako nisam siguran koliko sam talentiran za pjevanje - kroz smijeh nam govori Nicolas. Pripreme teku dobro, mentorica Neda Parmać zadovoljna je kako napreduje.

- Neda je bila naša susjeda, tako da smo se već na neki način upoznali. Izuzetno je talentirana pjevačica, ali i mentorica - govori nam plesač. Nicolas voli pjevati, no kaže kako je dosad pjevao samo za sebe.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Obožavam pjevati, glazba mi je ispušni ventil. Mislim da ne zvuči baš najbolje, pa pokušavam pjevati kad sam sam - smije se Nicolas. Kad je nastupao u "Ples sa zvijezdama", njegov tad jednogodišnji sin gledao ga je na TV-u te izgovorio jednu od prvih riječi - “tata”. Sad, pet godina kasnije, Nicolasa će sin gledati i ovog puta na TV-u.

- Ne sumnjam da će me on podržavati. Vjerujem da će mi on biti velika potpora jer je sad puno svjesniji, ima šest godina. Sigurno će mu biti zanimljivo vidjeti tatu na televiziji - zaključuje plesač. Osim Nicolasa, tu su i mnogi drugi kandidati iz svijeta glume, plesa, sporta… Među njima je i paraolimpijac i najtrofejniji hrvatski sportaš Mihovil Španja. Voli pjevati, no na drugima ostavlja da procijene koliko ga je lijepo slušati.

- Ovo je prvo revijalno natjecanje u kojem ću istinski uživati i nadam se naučiti puno od mentora Gorana Boškovića. Naravno da želim u sportskom žargonu doći što dalje u emisiji, ali ne razbijam glavu time - govori nam Mihovil.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Goran je ljudina, veliki profesionalac i stvarno je lako surađivati s njim - dodaje.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić još je jedna kandidatkinja u showu “Zvijezde pjevaju”. Već je nastupila u sličnom showu, ali osjeća i tremu i uzbuđenje uoči prve epizode.

- Kad se na trenutak maštom smjestim na scenu te prve epizode, osjetim malo straha, puno adrenalina i uzbuđenje. Vesele me nove situacije i rastezanje granica ugode - kaže nam, a hvali i mentora Alena Đurasa.

Foto: Renato Branđolica/HRT

- Nije nametljiv. Nije glasan. Osim kad pjeva. Sjajan momak, vrlo strpljiv, smiren, zarazno se smije... Osjeti se da vjeruje u nas kao par. A meni najbitnije da ja vjerujem njemu - priča Ivana, koja se samo želi zabaviti.

- To je tipičan odgovor, ali je najbliži istini - dodaje radijska voditeljica.