'Kad su izašle gole slike rekla sam da ih stave na omot CD-a'

Nedavno mi je bivši partner prijetio nekim golišavim fotkama, potom su ih i objavili. Ostala sam cool jer me dvaput ista stvar ne može pogoditi. To nije lijep čovjek, rekla je Severina Kojić (46).

Vijest, a i gole fotografije na kojima je navodno pjevačica, prenijeli su krajem kolovoza svi srpski mediji. Fotografije su se proširile brzinom munje i odmah postale vruća tema i u Hrvatskoj. Iz Sevkina tima priopćili su da su odmah poduzeli sve pravne radnje za zaštitu njenih interesa. Tako su postupili i kad su u listopadu mediji ponovno tvrdili da imaju njene gole fotografije.

- Ovakve osvete bivših partnera, namještaljke i pokušaji diskreditacije nisu ništa novo. Postavlja se pitanje gdje su tome granice i kojim će se još sredstvima poslužiti. Još jutros smo poduzeli sve da zaštitimo Severinu - ispričao je tad njezin menadžer Tomislav Petrović.

Oba puta Severina je bila bez komentara na objave. Sad se ipak predomislila.

- Kad su izašle ove slike mene k’o od majke rođene u pozi Rembrandtovih lipotica, odmah sam nazvala Tomicu i rekla mu da te fotke lipo stavi na omot CD-a jer da će se ima bit puno bolje prodavat od ovih naših obučenih. Obučena ili gola, baš sam dobra ženska - ispričala je Seve za Appeal, magazin o estetici. Zbog nastupa i putovanja, žali se, često je bole leđa. Stoga si najviše voli priuštiti masažu.

- Ponekad bih se danima mogla masirati bez prestanka. Katkad imam osjećaj da me sve boli. Jednom sam rekla da ću se istetovirati po svim točkama gdje me boli pa neka samo to masiraju. Ali bila bih cijela tetovirana - rekla je.

Iako mnogi misle drukčije, pjevačica već godinama ne maže svoje tijelo posebnim kremama. Tvrdi da se teško naviknuti na takvo što, ali nakon dva mjeseca koža shvati.

- Svaki tjedan idem na poseban tretman lica, koji uključuje posebne masaže za lice i to je to. Ništa specijalno. Imam piling za lice kojim operem lice prije nanošenja kreme - kaže.

Kod kuće koristi samo prirodna sredstva, od paste za zube do šampona. Otkrila je i da ne pije vodu prije nego što je ozonizira ili eventualno popije destiliranu.

- Bitna mi je voda. Čista voda je superhrana, pa ja pijem ozoniziranu vodu. Koristim namirnice kupljene na placu, kod kumica. Bitno je hraniti se zdravo i tad će i koža biti prekrasna. Izbaciti treba i brašno, šećer i sol, za početak - objasnila je svoje prehrambene navike.

Iako je na pragu 50., obožavatelji, tvrdi pjevačica u intervjuu za Appeal, naveliko hvale njezin izgled. Ona za sve “krivi” lijepo i zdravo starenje uz redovitu tjelovježbu.

- Često doznam nešto novo i volim čuti tuđa iskustva. Imam grižnju savjesti kad zapostavim vježbanje, a to radim tri do četiri puta tjedno. Kod kuće me zezaju, viču za mnom: ‘Ronaldo!’. Ali ja se ne dam - našalila se. Po kuloarima se priča da su u estetskoj kirurgiji najtraženije usne poput njenih. Kako kaže pjevačica, za tu informaciju nije znala, ali draže joj je da se ljudi operiraju nego da se “kljukaju” tabletama protiv debljine, nadutosti i tome slično.

- Ljudi farbaju fasade, lickaju automobile, popravljaju ograde oko kuća, a sebe zapostave. S 20 godina operirala sam nos, nagovorio me doktor. Nije bio ni grbav ni ružan. Dođe ti tip i kaže: ‘Ja bih taj nos malo sredio’... i ja mu dam svoj nos. Imala sam problema s disanjem poslije operacije, ne prije... Ali je ljepši nego moj rođeni. Što jest, jest - objasnila je. Ljudi joj često kažu da s lica skine madež, ali ona se tome žustro protivi. Ne želi da joj se oduzme nešto po čemu je prepoznatljiva. Osim toga, smatra da uklanjanje madeža može samo dovesti do problema i komplikacija.

- Mislim da ga je Cindy Crawford skinula i baš mi je žaj. Meni je moj madež nekako moj i baš moj. Nagovarali su me da ga skinem, ali jedva sam se navikla i na novo prezime, nemojte mi još i madež oduzeti. A i nije ih dobro skidati bez veze. Neki ruski liječnici imaju teoriju da su nam dani da nas štite. Otkako je moja prijateljica skinula veliki madež na leđima na području bubrega, kaže da ima problema s bubrezima. Pa ja si nekako mislim da mi madež čuva zube - zaključila je.

Kad je operirala nos, shvatila je koliko je važno brinuti se o tome koju kozmetiku, hranu i suplemente koristi. Već godinama ima istu kilažu, a za to je potrebno puno rada i muke jer se ne održava lako.

- Nikad nisam vježbala do prije operacije nosa, iako sam u školi imala iz tjelesnog peticu i bila najbrža u školi. Tad sam bila u podstanarskom stanu, sa zamotanim nosom, bez novca. I shvatila sam da bi trebalo druge stvari dovesti u red pa sam vježbala od tada svaki dan. Imam stalno 52 kilograma, beauty sleepom obnavljam hormone i organe, a redovito spavam od 22 do 5 sati. Moglo bi se reći da sem preko noći promijenila stajalište o prehrani. Dobila sam alergiju na tijelu i nikakve kreme mi nisu pomagale. Dvije godine sam jela samo ribu, meso i povrće bez začina. Čokoladu nisam smjela jesti dvije godine, ni ništa slatko. A onda mi je koža procvjetala - prisjeća se.

O starenju baš i ne razmišlja jer vjeruje da je svim majkama njihovo dijete vječni izvor mladosti. Iako je to najteži “posao” na svijetu, pogled i osmijeh djeteta uči ženu strpljenju, blagosti i smiruje njeno srce. Posebno je zahvalna što ju je za životnog partnera “dopao” Igor Kojić (31) koji joj uvelike pomaže u odgoju sina Aleksandra.

- Ostajem mlada jer mislim na sina i na supruga. Ostajem mlada iznutra jer ih volim i jer volim sebe. Biti mlad znači biti čist, neiskvaren, imati lijepe misli i o svemu lijepo pričati - tvrdi Seve. Najviše je frustrira što se ponovno pokrenula tema prava žene na pobačaj. Ne može razumjeti da netko ženama nameće da ne odlučuju same o svojem tijelu, i to u 21. stoljeću. Ali Sevku iz tih “crnih” misli izvlači šala.

- Najbolji savjet mi je dao moj dida: ‘Triba se rugati sa životom i nikad ga ne shvatiti ozbiljno’... I često se toga sjetim. Čak i s ovim golim slikama mene, rugam se životu ili se on ruga sa mnom... Najvažnije mi je da se ne sekiram jer se onda dobiju bore - zaključila je.