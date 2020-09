Kad su kupovali kuću, Valentina i Vatroslav nisu znali za bučna zvona: 'Čak su dvije crkve tu...'

Valentina je uredila kuću u kojoj živi sa suprugom Vatroslavom. Pohvalila se na društvenim mrežama, no požalila se kako je bude crkvena zvona. Otišla je u potragu kako bi vidjela gdje se ta crkva nalazi

<p><strong>Valentina Tijan</strong> (26) javnosti je postala poznata nakon sudjelovanja u devetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. U emisiji je upoznala <strong>Vatroslava Tijana</strong> (41) u kojeg se ubrzo zaljubila. Naposljetku su se vjenčali i postali roditelji <strong>Viktorije</strong> (1), a uskoro stiže i druga beba. Kako bi im bilo što udobnije, Valentina je uredila kuću u blizini Zadra u kojoj žive.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pokradeni Valentina i Vatroslav</strong></p><p>Standardno, na Instagramu se pohvalila svojim uratkom. Zadovoljna je s uređenim prostorijama, a pratitelji su joj u komentarima pisali kako joj je kuća u Starom Bokanjcu doista lijepa. No nije joj dugo trebalo da se požali. Na društvenoj mreži je napisala kako je živcira zvono crkve.</p><p>- Šećer na kraju. Taman kad uspijem zaspati, eto zvona od crkve. Zvone na sav glas, čuju se do Ražanca. Što mi nitko nije rekao da je crkva pokraj kuće i da će me buditi u jutro u šest sati? Od sad ću pri traženju stanu najprije pitati je li ima crkve u blizini - napisala je Tijan, no kasnije je 'okrenula ploču' pa naposljetku objasnila kako pored njezine kuće ipak nema crkve.</p><p>A kako bi samu sebe uvjerila u ono što prenosi, išla je provjeriti gdje se nalazi crkva. Potom se oglasila na Instagramu pa napisala:</p><p>- Nisam vidjela crkvu. Nije mi baš kraj kuće. Sada sam saznala kako su mi dvije crkve ovdje, jedna negdje prije kuće i jedna iza. Ne vidim niti jednu niti drugu, samo se čuju zvona. Kaže mi Vatroslav da je jutros vidio ovu što je ispred kuće.</p><p>No ubrzo se ispravila pa dodala:</p><p>- Odnosno, prije kuće negdje, ne ispred - napisala je Valentina, koja se ni sama ne može odlučiti gdje se crkve s kojima se 'bori' naposljetku nalaze. Zbog toga je išla u 'potragu' za njima. </p><p>- Išla sam se provozati iza kuće da vidim gdje je ta jedna i evo je. Ovu prije kuće još nisam skužila pa moram pitati Vatroslava - pojasnila je Valentina na Instagramu. </p><p>Iako je uredila sve po svojem guštu, crkvena zvona ne može izbjeći niti maknuti.</p>