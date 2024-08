Kada je imala 14 godina, Vlatka Pokos je promijenila prezime: Otkrila koji je bio razlog

Bez namjere da ikoga uvrijedim, želim demantirati one koji me uporno nazivaju Podravkom. Nisam Podravka, niti je Sokolovac u kojem sam odrasla Podravina iako gravitira Koprivnici. To područje je doslovno tromeđa Bilogore, Kalnika i Podravine, započela je Vlatka Pokos u svojoj novoj objavi na društvenoj mreži na kojoj je zabranila mogućnost komentiranja.

Voditeljica odlučila je progovoriti o svojim korijenima i podrijetlu na koje je izuzetno ponosna.

- Moja mama, djevojačkog prezimena Pokos je podrijetlom Zagorka, a otac mi je bio Dalmatinac/Vlaj iz splitskog zaleđa. Genetikom i fizičkim izgledom sam definitivno više Dalmatinka i ponosna sam na to podrijetlo - objasnila je.

Otkrila je da je promijenila prezime kad je imala samo 14 godina.

- Mislim da moja neobična ljubav prema Dalmaciji definitivno ima veze s mojom genetikom. Pritom moram naglasiti da sam, kao 14-godišnjakinja, promijenila prezime Vuković u Pokos kao izraz zahvalnosti i želje da se identificiram s mojom bakom Ljubicom Pokos koja me odgojila i ženskom stranom moje obitelji koja je uvijek bila snažnija i stup naše obitelji.

Kaže kako su nju i sestru odgojile njezine baka i majka uz podršku očuha kojeg, kako kaže, zove ocem.

- Kulturom i stilom sam Zagrepčanka, a srce mi je u Dalmaciji. Najviše sam kozmopolit, građanka svijeta! - zaključila je Vlatka.

Nedavno se Pokos našla u središtu pozornosti kada je potvrdila prekid veze s bivšim ragbijašem, Većeslavom Holjevacem.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu. O njemu mogu reći sve najbolje, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne, nitko nikog nije želio kontrolirati; to zreli ljudi ne rade - napisala je tad Pokos.