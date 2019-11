'Kada sam vidjela peticu, kao da mi je netko opalio šamar...'

Najnovija epizoda showa ‘Tri, dva, jedan - kuhaj!’ nije dobro počela za muški tim kojem su djevojke pograbile sve namirnice, no na kraju večeri svi su uspjeli napraviti vrlo dobra jela, a pale su čak i najviše ocjene!

U utrci timova uvijek jedna ekipa smatra da je izvukla deblji kraj, a u ovom slučaju - zgrabila manje namirnica. Za ženski su tim u dućan trčale Ana i Katarina, koje su uzimale sve što im se našlo pred očima, pa su Marko i Renato, koji su trebali opskrbiti muški tim, ostali bez željenih namirnica.

- Nismo se snašli jer sam mislio da postoji kolegijalnost, a ne da gledamo sve samo za sebe. Cure su sve grabile kao da će umrijeti od gladi. Osjetio sam da od ovog tjedna prijateljstva više nema i da je čovjek čovjeku vuk! - u čudu je izjavio Renato, čija se ekipa morala snalaziti s nedostatkom potrebnih sastojaka kako bi složila predjelo i glavno jelo koje će zadiviti žiri.

- Prošli su put dečki uzeli sve pa cure nisu imale što kuhati, a sad smo mi pograbile sve - kazala je Ana koja neće nikada zaboraviti kako su cure oskudno kuhale kada su imali riblji dan.

No bez obzira na nestašicu namirnica i ideja, uz pomoć dobrih mentora poput Željke Klemenčić i Ivana Pažanina, svaki je kulinarski par napravio jako dobro vegetarijansko jelo jer na meniju nije bilo mesa ni ribe. Kako ni iz čega napraviti kulinarsko umjetničko djelo, najbolje znaju, kako je žiri primijetio, glavni „kemičari“ na setu - Robert i Bruno!

- S vama čovjek nikad ne zna što sve možete napraviti, ali kada idete u eksperiment, onda povremeno napravite zaista jako interesantne stvari. Nikad u životu nisam mislila da će mi se svidjeti palačinka s ajvarom - pohvalila je Željka Klemenčić kreativnu braću Polak koji su napravili sarmice od kineskog kupusa i palačinke s ajvarom.

- Vi najbolje radite pod pritiskom i kad se morate snaći. Čim oko jede, znači da je dobro - kazao je Ivan Pažanin ponosan na svoje dečke pa ih počastio desetkom, a pohvalio ih je čak i predsjednik žirija koji im je također dao 10 bodova.

Tako su Bruno i Robert za svoj vege eksperiment ukupno zaradili visokih 29 bodova. Za razliku od braće koji su imali razloga za slavlje, Dina i Franka dobile su korektne ocjene za salatu i povrtnu pizzu, no niska ocjena Pažanina uznemirila je Dinu.

- Kad sam vidjela da je Pažanin okrenuo peticu, kao da mi je netko opalio šamar! Meni je ovo žalosno, danas ne vidim da smo puno kiksali i boli me to - kroz suze je rekla Dina jer ju je Pažaninov komentar zasmetao, iako su od Željke i Tomeka dobile pohvalu i visoke ocjene pa su tako ukupno imale 22 boda.

- Salata je jaka i intenzivna pa pizzu nisam ni osjetio. Ona je super kuhala, ali nije mi to bilo to, tako da za mene to nije pogođen dan - objasnio je Pažanin.

Na kraju večeri djevojke su i dalje vodile 47 bodova jer su se popele na 768 bodova, a dečki su ih pratili s nešto nižih 721 bodova.

