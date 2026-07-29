Kaia Gerber i Homer Gere se upoznali 30 godina nakon razvoda svojih slavnih roditelja

Kaia Gerber (24) i Homer Gere (26) postali su bliski prijatelji više od 30 godina nakon što su se njihovi roditelji, Cindy Crawford i Richard Gere, razveli. Slavni par bio je u braku od 1991. do 1995. godine. Cindy se 1998. udala za poduzetnika Randea Gerbera, s kojim ima dvoje djece, Presleyja (27) i Kaiu. Gere se 2002. vjenčao sa svojom drugom suprugom Carey Lowell. U braku su bili do 2016. te imaju sina Homera. S trećom suprugom Alejandrom Silvom, Gere ima dva sina, Alexandera (7) i Jamesa (6).

Kaia i Homer prvi su se put sreli na snimanju serije 'The Shards'.

- Nismo se poznavali prije snimanja. Najprije smo postali prijatelji kao kolege, a sada je postala jedna od mojih jako bliskih prijateljica. Lijepo je raditi s njom - rekao je Homer, a Kaia mu je uzvratila komplimentom.

- Bilo je divno raditi s njim. Predivna je osoba. Jako je duhovit i najbolji je partner na setu - rekla je Kaia i dodala da su tijekom snimanja postali jako bliski te da se veselila upoznati ga. Na pitanje kako je njezina majka reagirala kada je saznala da će raditi sa sinom njenog bivšeg supruga, Kaia je kratko odgovorila:

- Moja mama večeras dolazi na premijeru, tako da...

Serija 'The Shards' prati skupinu maturanata elitne privatne škole u Los Angelesu 1981. godine, dok serijski ubojica poznat pod nadimkom 'The Trawler' terorizira tinejdžere diljem grada. Kaia je ranije u emisiji Good Morning America opisala seriju kao 'zavodljivi dramski triler' koji istražuje seks, identitet, opsesiju i strahote koje se kriju ispod površine američkog odrastanja, javlja časopis OK!.