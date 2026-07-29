Obavijesti

Show

Komentari 0
ZAJEDNO GLUME U SERIJI

Kaia Gerber i Homer Gere se upoznali 30 godina nakon razvoda svojih slavnih roditelja

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Kaia Gerber i Homer Gere se upoznali 30 godina nakon razvoda svojih slavnih roditelja
Foto: StringersHub/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Richard Gere i Cindy Crawford bili su u braku od 1991. do 1995. godine. Manekenka se tri godine nakon razvoda od Gerea udala za poduzetnika Randea Gerbera, dok je glumac trenutno u svom trećem braku

Admiral

Kaia Gerber (24) i Homer Gere (26) postali su bliski prijatelji više od 30 godina nakon što su se njihovi roditelji, Cindy Crawford i Richard Gere, razveli. Slavni par bio je u braku od 1991. do 1995. godine. Cindy se 1998. udala za poduzetnika Randea Gerbera, s kojim ima dvoje djece, Presleyja (27) i Kaiu. Gere se 2002. vjenčao sa svojom drugom suprugom Carey Lowell. U braku su bili do 2016. te imaju sina Homera. S trećom suprugom Alejandrom Silvom, Gere ima dva sina, Alexandera (7) i Jamesa (6). 
Kaia i Homer prvi su se put sreli na snimanju serije 'The Shards'. 

- Nismo se poznavali prije snimanja. Najprije smo postali prijatelji kao kolege, a sada je postala jedna od mojih jako bliskih prijateljica. Lijepo je raditi s njom - rekao je Homer, a Kaia mu je uzvratila komplimentom.

- Bilo je divno raditi s njim. Predivna je osoba. Jako je duhovit i najbolji je partner na setu - rekla je Kaia i dodala da su tijekom snimanja postali jako bliski te da se veselila upoznati ga. Na pitanje kako je njezina majka reagirala kada je saznala da će raditi sa sinom njenog bivšeg supruga, Kaia je kratko odgovorila:

- Moja mama večeras dolazi na premijeru, tako da...

INTIMNE SCENE Znate li tko je on? U Euforiji ljubi Sydney Sweeney, otac mu je poznati holivudski zavodnik
Znate li tko je on? U Euforiji ljubi Sydney Sweeney, otac mu je poznati holivudski zavodnik

Serija 'The Shards' prati skupinu maturanata elitne privatne škole u Los Angelesu 1981. godine, dok serijski ubojica poznat pod nadimkom 'The Trawler' terorizira tinejdžere diljem grada. Kaia je ranije u emisiji Good Morning America opisala seriju kao 'zavodljivi dramski triler' koji istražuje seks, identitet, opsesiju i strahote koje se kriju ispod površine američkog odrastanja, javlja časopis OK!.

FX World Premiere Of The Shards
Foto: StringersHub/SIPA USA

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa
POKAZALA BAŠ SVE

FOTO Ovog puta nije prekrila niti bradavice! Ispod prozirnog bodija Bianca nije nosila ništa

Censori je ovaj put na zabavu stigla u nešto pristojnijem izdanju, ali kako je večer odmicala, tako je ona 'skidala' odjeću sa sebe. Iako je na prvi pogled djelovala golo, na kraju večeri ipak je ostavila prozirni bodi...
FOTO Gucci tange ponovno su hit! Nosi ih Seve, a ovako su ih 'isfurale' i druge poznate dame
VJEČNI KLASIK

FOTO Gucci tange ponovno su hit! Nosi ih Seve, a ovako su ih 'isfurale' i druge poznate dame

Popularne tange, koje su u vrhu prodaje još od 1997. godine kada ih je za Gucci dizajnirao Tom Ford, ponovno osvajaju poznate dame, ali i društvene mreže...
Pomirili su se Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog'! Objavili su video poljupca...
OPET ZAJEDNO

Pomirili su se Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog'! Objavili su video poljupca...

Anastasia Kaleb i Petar Rašić iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeno' na neko su vrijeme prekinuli, no kako se sada čini, par je opet pronašao zajednički jezik...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026