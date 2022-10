Kakav peh! Ella Dvornik kupila tri avionske karte pa za Zagreb iz Beograda ipak išla 'taksijem'

Influenserica Ella Dvornik (31) javila se pratiteljima na društvenim mrežama i s njima podijelila zanimljivo jutro koje je imala na aerodromu u Beogradu.

Ella je prespavala svoj prvi let za Zagreb, koji je bio zakazan u 7 sati ujutro i odmah kupila drugu kartu, za let koji kreće u 8.45.

- Kad sam došla na check in žena mi je rekla da sam uzela kartu iz suprotnog smjera - napisala je Ella. Influenserica je zatim promijenila kartu i platila 450 kuna kako bi joj pomaknuli let za kasnije navečer iz Beograda.

- Dešava se ujutro, reko, ajde, idem zmjeniti kartu za večernji let - objasnila je.

No, to nije bilo sve. Ella je priznala da joj se nije dalo čekati let do navečer i da je, uz tri avionske karte koje je kupila, naručila i automobil preko aplikacije BlaBlaCar koji će ju odvesti do Zagreba.

- Neka sam ja kupila tri avionske karte kako bi otišla u Zagreb autom - zaključila je.

Ovo nije prvi put da je influencerica bila nemarna. Prije nekoliko dana Ella se na društvenim mrežama požalila da joj je kod kuće ostala putovnica pa je propustila let za Beograd. Poslali su joj je autobusom. Kako ne bi zakasnila, na zagrebački kolodvor došla je puno ranije i onda se pohvalila pratiteljima kad joj je putovnica konačno bila u rukama jer je mogla na put.

